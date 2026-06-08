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ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море

ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море - 08.06.2026 Украина.ру

ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море

Евросоюз фактически узаконил морское пиратство под видом борьбы с российским нефтяным экспортом — военно-морская операция IRINI получила право досматривать и задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран ЕС на Кипре

2026-06-08T11:49

2026-06-08T11:49

2026-06-08T11:49

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"Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России", — заявила Каллас.По ее словам, корабли миссии получили право на бортовой досмотр судов так называемого "теневого флота", якобы перевозящих подсанкционную российскую нефть. Цель — лишить Москву доходов, которые, по мнению Брюсселя, идут на финансирование СВО.Показательно, что сама операция IRINI (от греческого "мир") запускалась в 2020 году для мониторинга эмбарго на поставки оружия в Ливию. Теперь же "мирную" миссию превращают в инструмент морской блокады.Европейские корабли будут останавливать и досматривать танкеры в международных водах — без санкции ООН, без решения Международного суда, без какого-либо правового основания.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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