ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море - 08.06.2026 Украина.ру
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ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море
ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море - 08.06.2026 Украина.ру
ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море
Евросоюз фактически узаконил морское пиратство под видом борьбы с российским нефтяным экспортом — военно-морская операция IRINI получила право досматривать и задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран ЕС на Кипре
2026-06-08T11:49
2026-06-08T11:49
новости
средиземное море
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"Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России", — заявила Каллас.По ее словам, корабли миссии получили право на бортовой досмотр судов так называемого "теневого флота", якобы перевозящих подсанкционную российскую нефть. Цель — лишить Москву доходов, которые, по мнению Брюсселя, идут на финансирование СВО.Показательно, что сама операция IRINI (от греческого "мир") запускалась в 2020 году для мониторинга эмбарго на поставки оружия в Ливию. Теперь же "мирную" миссию превращают в инструмент морской блокады.Европейские корабли будут останавливать и досматривать танкеры в международных водах — без санкции ООН, без решения Международного суда, без какого-либо правового основания.О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, средиземное море, кипр, москва, евросоюз, ес, оон
Новости, Средиземное море, Кипр, Москва, Евросоюз, ЕС, ООН

ЕС разрешил своим кораблям захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море

11:49 08.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021"
Российско-китайские учения Морское взаимодействие - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Евросоюз фактически узаконил морское пиратство под видом борьбы с российским нефтяным экспортом — военно-морская операция IRINI получила право досматривать и задерживать иностранные танкеры в Средиземном море. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран ЕС на Кипре
"Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России", — заявила Каллас.
По ее словам, корабли миссии получили право на бортовой досмотр судов так называемого "теневого флота", якобы перевозящих подсанкционную российскую нефть. Цель — лишить Москву доходов, которые, по мнению Брюсселя, идут на финансирование СВО.
Показательно, что сама операция IRINI (от греческого "мир") запускалась в 2020 году для мониторинга эмбарго на поставки оружия в Ливию. Теперь же "мирную" миссию превращают в инструмент морской блокады.
Европейские корабли будут останавливать и досматривать танкеры в международных водах — без санкции ООН, без решения Международного суда, без какого-либо правового основания.
О других событиях - в материале ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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