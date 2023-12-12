https://ukraina.ru/20231212/1051990079.html

Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения

Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения - 12.12.2023 Украина.ру

Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения

Сроки восстановления пока не называются, сообщает "Страна.ua"

2023-12-12T15:23

2023-12-12T15:23

2023-12-12T15:23

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Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах.В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.Сроки восстановления сервисов "Киевстара" на данный момент не называются. Гендиректор оператора Александр Комаров возложил ответственность за хакерскую атаку на РФ.

https://ukraina.ru/20231212/1051986806.html

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новости, новости украины, воздушная тревога, хакер, киев