Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Сроки восстановления пока не называются, сообщает "Страна.ua"
Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах.
"Уведомление будет временно осуществляться работниками патрульной полиции и ГСЧС", – пишет издание.
В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.
Сроки восстановления сервисов "Киевстара" на данный момент не называются. Гендиректор оператора Александр Комаров возложил ответственность за хакерскую атаку на РФ.