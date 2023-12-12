Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения - 12.12.2023 Украина.ру
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Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения
Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения - 12.12.2023 Украина.ру
Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения
Сроки восстановления пока не называются, сообщает "Страна.ua"
2023-12-12T15:23
2023-12-12T15:23
новости
новости украины
воздушная тревога
хакер
киев
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Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах.В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.Сроки восстановления сервисов "Киевстара" на данный момент не называются. Гендиректор оператора Александр Комаров возложил ответственность за хакерскую атаку на РФ.
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новости, новости украины, воздушная тревога, хакер, киев
Новости, Новости Украины, воздушная тревога, хакер, Киев

Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения

15:23 12.12.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Сроки восстановления пока не называются, сообщает "Страна.ua"
Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах.
"Уведомление будет временно осуществляться работниками патрульной полиции и ГСЧС", – пишет издание.
В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.
Сроки восстановления сервисов "Киевстара" на данный момент не называются. Гендиректор оператора Александр Комаров возложил ответственность за хакерскую атаку на РФ.
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15:01
"Киевстар" подтвердил хакерскую атакуПресс-служба компании "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя стала мощная хакерская атака, пишет украинское издание "УНИАН"
 
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Заголовок открываемого материала
15:23Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения
15:22Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки
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