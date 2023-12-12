Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times - 12.12.2023 Украина.ру
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Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times
Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times - 12.12.2023 Украина.ру
Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times
Каждая третья страна в Евросоюзе сомневается по вопросу членства Украины в блоке, заявил венгерский министр по делаем ЕС Янош Бока в интервью газете Financial Times
2023-12-12T10:23
2023-12-12T10:23
новости
украина
ес
евросоюз
венгрия
переговоры
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Вопрос вступления Украины в Европейский союз вызвал большие разногласия среди европейских стран.Венгерский министр также заявил, что вопрос начала переговоров о вступлении Украины нужно отложить до июня.Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее предложил вообще не выносить вопрос о начале переговоров о членстве Украины в ЕС на повестку саммита в декабре. По мнению Орбана, о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Издание Brussel Signal опубликовалоданные немецкого аналитического центра. Там подсчитали, что вступление Украины обойдётся Евросоюзу в 190 миллиардов евро. Поэтому, считают там, блоку следует пересмотреть свои финансовые обязательства.
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новости, украина, ес, евросоюз, венгрия, переговоры
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Венгрия, переговоры

Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times

10:23 12.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Каждая третья страна в Евросоюзе сомневается по вопросу членства Украины в блоке, заявил венгерский министр по делаем ЕС Янош Бока в интервью газете Financial Times
Вопрос вступления Украины в Европейский союз вызвал большие разногласия среди европейских стран.
"Треть стран-членов ЕС затаили очень серьезные сомнения по этому поводу", - заявил Бока.
Венгерский министр также заявил, что вопрос начала переговоров о вступлении Украины нужно отложить до июня.
Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее предложил вообще не выносить вопрос о начале переговоров о членстве Украины в ЕС на повестку саммита в декабре. По мнению Орбана, о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Издание Brussel Signal опубликовалоданные немецкого аналитического центра. Там подсчитали, что вступление Украины обойдётся Евросоюзу в 190 миллиардов евро. Поэтому, считают там, блоку следует пересмотреть свои финансовые обязательства.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 09:25
Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политикуПервый, кто встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 30 ноября в македонской столице Скопье, где проходит 30-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, был министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, что подчеркивает особые отношения России и Венгрии
 
НовостиУкраинаЕСЕвросоюзВенгрияпереговоры
 
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