https://ukraina.ru/20231212/1051938012.html

Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times

Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times - 12.12.2023 Украина.ру

Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times

Каждая третья страна в Евросоюзе сомневается по вопросу членства Украины в блоке, заявил венгерский министр по делаем ЕС Янош Бока в интервью газете Financial Times

2023-12-12T10:23

2023-12-12T10:23

2023-12-12T10:23

новости

украина

ес

евросоюз

венгрия

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102308/04/1023080497_0:179:3134:1942_1920x0_80_0_0_177578bf8a8451c756683026a4321f8d.jpg

Вопрос вступления Украины в Европейский союз вызвал большие разногласия среди европейских стран.Венгерский министр также заявил, что вопрос начала переговоров о вступлении Украины нужно отложить до июня.Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее предложил вообще не выносить вопрос о начале переговоров о членстве Украины в ЕС на повестку саммита в декабре. По мнению Орбана, о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Издание Brussel Signal опубликовалоданные немецкого аналитического центра. Там подсчитали, что вступление Украины обойдётся Евросоюзу в 190 миллиардов евро. Поэтому, считают там, блоку следует пересмотреть свои финансовые обязательства.

https://ukraina.ru/20231201/1051649682.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, евросоюз, венгрия, переговоры