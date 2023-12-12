Треть стран ЕС сомневается по поводу вступления Украины - Financial Times
Каждая третья страна в Евросоюзе сомневается по вопросу членства Украины в блоке, заявил венгерский министр по делаем ЕС Янош Бока в интервью газете Financial Times
Вопрос вступления Украины в Европейский союз вызвал большие разногласия среди европейских стран.
"Треть стран-членов ЕС затаили очень серьезные сомнения по этому поводу", - заявил Бока.
Венгерский министр также заявил, что вопрос начала переговоров о вступлении Украины нужно отложить до июня.
Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее предложил вообще не выносить вопрос о начале переговоров о членстве Украины в ЕС на повестку саммита в декабре. По мнению Орбана, о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Издание Brussel Signal опубликовалоданные немецкого аналитического центра. Там подсчитали, что вступление Украины обойдётся Евросоюзу в 190 миллиардов евро. Поэтому, считают там, блоку следует пересмотреть свои финансовые обязательства.
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