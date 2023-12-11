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Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро - 11.12.2023 Украина.ру
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
Евросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal
2023-12-11T18:28
2023-12-11T18:28
2023-12-11T18:29
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евросоюз
украина
финансирование
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В частности, Евросоюз должен будет финансировать сельское хозяйство Украины в течение, как минимум, пяти лет. Согласно опубликованному документу, на развитие этой отрасли страна получит от 70-ти до 90 миллиардов евро. Новое государство-член также получит право на финансирование политики сплочения в размере от 50-ти до 90 миллиардов евро – программы, которая распределяет средства среди более бедных стран ЕС. Прогнозируемые высокие расходы, связанные с принятие Украины в ЕС, смогут компенсировать увеличение финансирования, выделяемое в долгосрочный бюджет ЕС или же перераспределение существующих ресурсов. Журналисты напоминают, что такой прогноз сделан "в трудное время для Брюсселя", имея ввиду однозначную позицию Венгрии, премьер которой полагает, что "любые дискуссии о вступлении Украины в ЕС обречены на провал, поскольку среди государств-членов нет консенсуса". Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Также Орбан считает, что стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась, так как киевский режим не сможет одержать победу на фронте, несмотря на оказанную поддержку Запада.
https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, евросоюз, украина, финансирование
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
18:28 11.12.2023 (обновлено: 18:29 11.12.2023)
Евросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal
"В отчёте, опубликованном 11 декабря, Кельнский институт экономических исследований (IW) предупредил, что ЕС необходимо будет пересмотреть свои финансовые обязательства, если он хочет принять Украину, при этом цена его вступления будет эквивалентна примерно пятой части бюджета блока на 2021-2027 годы", – сказано в статье.
В частности, Евросоюз должен
будет финансировать сельское хозяйство Украины в течение, как минимум, пяти лет. Согласно опубликованному документу, на развитие этой отрасли страна получит от 70-ти до 90 миллиардов евро.
Новое государство-член также получит право на финансирование политики сплочения в размере от 50-ти до 90 миллиардов евро – программы, которая распределяет средства среди более бедных стран ЕС.
"В сочетании с другими меньшими расходами, которые повлечёт за собой такое расширение, аналитический центр пришёл к выводу, что страна обойдется европейскому бюджету где-то в 130 - 190 миллиардов евро, также в течение пяти-шести лет, что, по его словам, соответствует оценкам, ранее сделанным другими организациями", – уточняет источник.
Прогнозируемые высокие расходы, связанные с принятие Украины в ЕС, смогут компенсировать увеличение финансирования, выделяемое в долгосрочный бюджет ЕС или же перераспределение существующих ресурсов.
“Таким образом, перераспределение политики сплочения внесло бы значительный вклад в покрытие расходов на вступление Украины в ЕС”, - считают в аналитическом центре.
Журналисты напоминают, что такой прогноз сделан "в трудное время для Брюсселя", имея ввиду однозначную позицию Венгрии, премьер которой полагает, что "любые дискуссии о вступлении Украины в ЕС обречены на провал, поскольку среди государств-членов нет консенсуса".
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался
против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.
Также Орбан считает
, что стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась, так как киевский режим не сможет одержать победу на фронте, несмотря на оказанную поддержку Запада.