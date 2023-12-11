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Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро

Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро - 11.12.2023 Украина.ру

Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро

Евросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal

2023-12-11T18:28

2023-12-11T18:28

2023-12-11T18:29

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В частности, Евросоюз должен будет финансировать сельское хозяйство Украины в течение, как минимум, пяти лет. Согласно опубликованному документу, на развитие этой отрасли страна получит от 70-ти до 90 миллиардов евро. Новое государство-член также получит право на финансирование политики сплочения в размере от 50-ти до 90 миллиардов евро – программы, которая распределяет средства среди более бедных стран ЕС. Прогнозируемые высокие расходы, связанные с принятие Украины в ЕС, смогут компенсировать увеличение финансирования, выделяемое в долгосрочный бюджет ЕС или же перераспределение существующих ресурсов. Журналисты напоминают, что такой прогноз сделан "в трудное время для Брюсселя", имея ввиду однозначную позицию Венгрии, премьер которой полагает, что "любые дискуссии о вступлении Украины в ЕС обречены на провал, поскольку среди государств-членов нет консенсуса". Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Также Орбан считает, что стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась, так как киевский режим не сможет одержать победу на фронте, несмотря на оказанную поддержку Запада.

https://ukraina.ru/20231208/1051861364.html

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новости, евросоюз, украина, финансирование