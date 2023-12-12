Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет - 12.12.2023 Украина.ру
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Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет - 12.12.2023 Украина.ру
Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
Деньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
2023-12-12T01:21
2023-12-12T01:21
интервью
владимир зеленский
сша
джо байден
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, должен выступить перед полным составом Сената Конгресса США.На днях бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил, что украинский президент просил помощи у властей США на случай побега из страны.- Михаил, насколько сценарий побега Зеленского близок реальности?- Зеленский уже находится в США. 12-го он должен был быть в Брюсселе, а 14-го должно было прозвучать заявление о запуске процесса вступлении Украины в Европейский союз. В пожарном порядке его вызвали в Вашингтон, и то, что он сейчас там не афишируется. На самом деле, внутренний конфликт на Украине близок к стадии кипения. Какие будут последствия – не знаю.Говорить о побеге Зеленского в таких формулировках, на мой взгляд смешно. Допускаю, что он хочет уйти добровольно, или что от него требуют уйти. Возможно, жестко поставили требование убрать Ермака, ряд знаковых фигур режима Зеленского и провести смену Кабмина. Информация оттуда пока противоречивая.На украинском треке действительно все сильно закручивается, но не в таких пошлых формулировках насчет побега.- Возможен ли уход Зеленского до Нового года?- Предполагаю, что он не очень вероятен. А если это произойдёт, то по Конституции место Зеленского займёт Стефанчук на переходный период.- Как пройдет выступление Зеленского перед Сенатом США?- А вы уверены, что оно будет? Я не уверен. Надо подождать, хотя допускаю, что недавний отказ от общения с сенаторами был демаршем. Может быть, его поставили в коленно-локтевую позу, чтобы он выступил и отчитался. Это не будет вопрос призыва к продолжению финансовой поддержки. Возможно, демократам в политическом смысле это очень нужно.- Все-таки как будет решен вопрос финансовой поддержки Украины?- Деньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря. После 19 января возможно эта история будет проголосована. Но вряд ли это будут те деньги, которые ожидает Украина. Скорее, это будет бюджет выживания, а не бюджет развития.- Действительно ли все дело в конфликте между республиканцами и демократами вокруг строительства защитных сооружений на южных границах?- Это вопрос избирательной кампании в США. Она играет роль черной дыры, которую мы не видим, но она оказывает влияние на космическое пространство. Президентская кампания в США, которая еще не стартовала, влияет и на палестино-израильский конфликт, и в краткосрочной перспективе повлияет и на южноамериканский трек, связанный с Венесуэлой, и на украинскую ситуацию.- Сохраняются ли у киевского режима рычаги влияния на эту кампанию, то есть в виде компромата на Хантера Байдена?- Ситуация по Burisma далеко не закрыта. Делегация в лице Умерова, Стефанчука, Буданова упоминала это дело. И Банковая пытается шантажировать демократов этой историей. Торпедировать пытаются слабоуправляемый демократами трек выборов.- Не слишком ли рискует Зеленский?- Мне кажется, он находится в нестабильном психо-эмоциональном состоянии. В любом случае нас ждет сильнейшая турбулентность режима Зеленского. Закончится ли это уходом его самого или ключевых фигур его режима, в любом случае это произойдет. Украина уже проиграла эту войну. Вопрос только в ускорении этого фиаско или его затягивании.
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
https://ukraina.ru/20231208/1051849837.html
https://ukraina.ru/20231204/1051728428.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
интервью, владимир зеленский, сша, джо байден
Интервью, Владимир Зеленский, США, Джо Байден

Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет

01:21 12.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловМихаил Павлив интервью
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Деньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, должен выступить перед полным составом Сената Конгресса США.На днях бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил, что украинский президент просил помощи у властей США на случай побега из страны.
- Михаил, насколько сценарий побега Зеленского близок реальности?
- Зеленский уже находится в США. 12-го он должен был быть в Брюсселе, а 14-го должно было прозвучать заявление о запуске процесса вступлении Украины в Европейский союз. В пожарном порядке его вызвали в Вашингтон, и то, что он сейчас там не афишируется. На самом деле, внутренний конфликт на Украине близок к стадии кипения. Какие будут последствия – не знаю.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 14:51
Михаил Павлив: кто онУкраинский политический эксперт и политтехнолог
Говорить о побеге Зеленского в таких формулировках, на мой взгляд смешно. Допускаю, что он хочет уйти добровольно, или что от него требуют уйти. Возможно, жестко поставили требование убрать Ермака, ряд знаковых фигур режима Зеленского и провести смену Кабмина. Информация оттуда пока противоречивая.
На украинском треке действительно все сильно закручивается, но не в таких пошлых формулировках насчет побега.
- Возможен ли уход Зеленского до Нового года?
- Предполагаю, что он не очень вероятен. А если это произойдёт, то по Конституции место Зеленского займёт Стефанчук на переходный период.
- Как пройдет выступление Зеленского перед Сенатом США?
- А вы уверены, что оно будет? Я не уверен. Надо подождать, хотя допускаю, что недавний отказ от общения с сенаторами был демаршем. Может быть, его поставили в коленно-локтевую позу, чтобы он выступил и отчитался. Это не будет вопрос призыва к продолжению финансовой поддержки. Возможно, демократам в политическом смысле это очень нужно.
Мадуро
8 декабря, 08:44
Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины МонроПредставитель МИД Украины по делам Латинской Америки Руслан Спирин наконец просветил нас, поведав страшную новость: "Планы Венесуэлы присоединить к себе спорную территорию Западной Гайаны будет отвлекать внимание мирового сообщества от Украины"
- Все-таки как будет решен вопрос финансовой поддержки Украины?
- Деньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря. После 19 января возможно эта история будет проголосована. Но вряд ли это будут те деньги, которые ожидает Украина. Скорее, это будет бюджет выживания, а не бюджет развития.
- Действительно ли все дело в конфликте между республиканцами и демократами вокруг строительства защитных сооружений на южных границах?
- Это вопрос избирательной кампании в США. Она играет роль черной дыры, которую мы не видим, но она оказывает влияние на космическое пространство. Президентская кампания в США, которая еще не стартовала, влияет и на палестино-израильский конфликт, и в краткосрочной перспективе повлияет и на южноамериканский трек, связанный с Венесуэлой, и на украинскую ситуацию.
4 декабря, 17:20
Капитуляция Украины в мечтах и в реальностиБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил очевидную вещь: переговоры Киева с Россией возможны только о капитуляции Украины
- Сохраняются ли у киевского режима рычаги влияния на эту кампанию, то есть в виде компромата на Хантера Байдена?
- Ситуация по Burisma далеко не закрыта. Делегация в лице Умерова, Стефанчука, Буданова упоминала это дело. И Банковая пытается шантажировать демократов этой историей. Торпедировать пытаются слабоуправляемый демократами трек выборов.
- Не слишком ли рискует Зеленский?
- Мне кажется, он находится в нестабильном психо-эмоциональном состоянии. В любом случае нас ждет сильнейшая турбулентность режима Зеленского. Закончится ли это уходом его самого или ключевых фигур его режима, в любом случае это произойдет. Украина уже проиграла эту войну. Вопрос только в ускорении этого фиаско или его затягивании.
 
ИнтервьюВладимир ЗеленскийСШАДжо Байден
 
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01:21Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
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