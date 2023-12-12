Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"

Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"

Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов