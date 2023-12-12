Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"
В Работино подразделения ВСУ не смогли дойти даже до инженерных сооружений российской обороны. На площади в 10 квадратных километров бойцы сожгли более 200 единиц вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Для ВСУ поселок Работино на Запорожском направлении стал "новым Березино", где они потеряли множество аэромобильных подразделений и где была разбита тактическая украинская группа "Марун", рассказал эксперт.
Под Работино украинские подразделения не смогли дойти даже до российских инженерных сооружений. Армия РФ сожгла на площади в 10 квадратных километров более 200 единиц вражеской техники, добавил он.
"Напомню, что для Франции понятие Березина стало уже нарицательным. Это была небольшая речка в Белоруссии, которую Наполеон, под ударами наших казаков вынужден был судорожно форсировать. Для него это был крах", - отметил Клинцевич.
Плацдарм ВСУ на левобережье Днепра стал еще одним местом, где Киев сжигает свои резервы ради "западной" картинки. В селе Крынки, которая находится в пойме рек и небольших островков гибнет морская пехота из тактической группы "Катран", резюмировал собеседник Украина.ру.
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1 декабря, 06:00Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов