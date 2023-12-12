Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино" - 12.12.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"
Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино" - 12.12.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"
В Работино подразделения ВСУ не смогли дойти даже до инженерных сооружений российской обороны. На площади в 10 квадратных километров бойцы сожгли более 200 единиц вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-12T05:30
2023-12-12T05:30
новости
работино
вс рф
запорожская область
запорожское направление
техника
всу
наполеон бонапарт
резервы
плацдарм
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Для ВСУ поселок Работино на Запорожском направлении стал "новым Березино", где они потеряли множество аэромобильных подразделений и где была разбита тактическая украинская группа "Марун", рассказал эксперт.Под Работино украинские подразделения не смогли дойти даже до российских инженерных сооружений. Армия РФ сожгла на площади в 10 квадратных километров более 200 единиц вражеской техники, добавил он.Плацдарм ВСУ на левобережье Днепра стал еще одним местом, где Киев сжигает свои резервы ради "западной" картинки. В селе Крынки, которая находится в пойме рек и небольших островков гибнет морская пехота из тактической группы "Катран", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051619948.html
работино
запорожское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, работино, вс рф, запорожская область, запорожское направление, техника, всу, наполеон бонапарт, резервы, плацдарм, днепр (река)
Новости, Работино, ВС РФ, Запорожская область, Запорожское направление, техника, ВСУ, Наполеон Бонапарт, резервы, плацдарм, Днепр (река)

Андрей Клинцевич раскрыл, как Россия сожгла 200 единиц техники, устроив ВСУ в Работино "второе Березино"

05:30 12.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолноваха возвращается к мирной жизни
Волноваха возвращается к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Работино подразделения ВСУ не смогли дойти даже до инженерных сооружений российской обороны. На площади в 10 квадратных километров бойцы сожгли более 200 единиц вражеской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Для ВСУ поселок Работино на Запорожском направлении стал "новым Березино", где они потеряли множество аэромобильных подразделений и где была разбита тактическая украинская группа "Марун", рассказал эксперт.
Под Работино украинские подразделения не смогли дойти даже до российских инженерных сооружений. Армия РФ сожгла на площади в 10 квадратных километров более 200 единиц вражеской техники, добавил он.
"Напомню, что для Франции понятие Березина стало уже нарицательным. Это была небольшая речка в Белоруссии, которую Наполеон, под ударами наших казаков вынужден был судорожно форсировать. Для него это был крах", - отметил Клинцевич.
Плацдарм ВСУ на левобережье Днепра стал еще одним местом, где Киев сжигает свои резервы ради "западной" картинки. В селе Крынки, которая находится в пойме рек и небольших островков гибнет морская пехота из тактической группы "Катран", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВСУ военнослужащий украинский танк бтр оружие - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 06:00
Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, там может повторится сценарий Работинского выступа, когда туда были переброшены основные силы противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиРаботиноВС РФЗапорожская областьЗапорожское направлениетехникаВСУНаполеон БонапартрезервыплацдармДнепр (река)
 
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