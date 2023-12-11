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Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского
Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского - 11.12.2023 Украина.ру
Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского
Среди возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко, сообщили 11 декабря в Службе внешней разведки России
2023-12-11T10:58
2023-12-11T10:58
2023-12-11T10:58
валерий залужный
владимир зеленский
запад
зарубежье
новости
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Там объяснили, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди причин называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией.По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в замене Зеленского может возникнуть уже в скором времени, уточнил директор СВР Сергей Нарышкин.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, владимир зеленский, запад, зарубежье, новости
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Запад, Зарубежье, Новости
Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского
Среди возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко, сообщили 11 декабря в Службе внешней разведки России
Там объяснили, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского
. Среди причин называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией.
"Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины К. Буданов, а также глава офиса президента Украины А. Ермак, бывший советник офиса президента Украины А. Арестович*, мэр Киева В. Кличко", - говорится в материале.
По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в замене Зеленского может возникнуть уже в скором времени, уточнил директор СВР Сергей Нарышкин.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.