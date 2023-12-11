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Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского

Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского - 11.12.2023 Украина.ру

Служба внешней разведки перечислила возможных преемников Зеленского

Среди возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича* и Виталия Кличко, сообщили 11 декабря в Службе внешней разведки России

2023-12-11T10:58

2023-12-11T10:58

2023-12-11T10:58

валерий залужный

владимир зеленский

запад

зарубежье

новости

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Там объяснили, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди причин называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией.По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в замене Зеленского может возникнуть уже в скором времени, уточнил директор СВР Сергей Нарышкин.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

https://ukraina.ru/20231211/1051900493.html

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2023

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валерий залужный, владимир зеленский, запад, зарубежье, новости