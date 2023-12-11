https://ukraina.ru/20231211/1051900493.html
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ - 11.12.2023 Украина.ру
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ
Слова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте удивила западных лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника
2023-12-11T09:55
2023-12-11T09:55
2023-12-11T09:55
валерий залужный
запад
зарубежье
переговоры
новости
украина
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"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", - сказал чиновник. Ранее Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заверяя, что "это не патовая ситуация".Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20231117/1051109729.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, запад, зарубежье, переговоры, новости, украина
Валерий Залужный, Запад, Зарубежье, переговоры, Новости, Украина
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ
Слова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте удивила западных лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника