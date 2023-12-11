Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ - 11.12.2023 Украина.ру
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Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ - 11.12.2023 Украина.ру
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ
Слова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте удивила западных лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника
2023-12-11T09:55
2023-12-11T09:55
валерий залужный
запад
зарубежье
переговоры
новости
украина
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"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", - сказал чиновник. Ранее Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заверяя, что "это не патовая ситуация".Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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валерий залужный, запад, зарубежье, переговоры, новости, украина
Валерий Залужный, Запад, Зарубежье, переговоры, Новости, Украина

Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИ

09:55 11.12.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Слова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте удивила западных лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника
"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", - сказал чиновник.
Ранее Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму.
Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заверяя, что "это не патовая ситуация".
Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 12:43
Виртуальный Залужный. Что не так с главкомом ВСУС мая 2023 года главнокомандующий ВСУ генерал Залужный редко появляется в публичном пространстве. Виртуально он, конечно, присутствует: сообщения в соцсетях, лайки, интервью якобы раздаёт
 
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