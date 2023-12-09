https://ukraina.ru/20231209/1051885486.html

Спа-центр против военкомов, варварский снос. Итоги 9 декабря на Украине

Спа-центр против военкомов, варварский снос. Итоги 9 декабря на Украине - 09.12.2023 Украина.ру

Спа-центр против военкомов, варварский снос. Итоги 9 декабря на Украине

Закарпатский комплекс термальных вод обратился в полицию, СБУ и ГБР по поводу действий военкомов. В Киеве снесли памятник красному комдиву Николаю Щорсу

2023-12-09T18:30

2023-12-09T18:30

2023-12-09T18:30

эксклюзив

хроники

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Комплекс "Термальные воды Косино" написал заявление в полицию, СБУ и ГБР по статьям превышение служебных полномочий, нанесение телесных повреждений и похищение людей после того, как туда приходили работники местного. территориального центра комплектования и поддержки (аналог российского военкомата — Ред.).Визит военкомов произошёл 7 декабря в 12:30 по киевскому времени. Как указывалось в заявлении комплекса, "несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и в военной форме с автоматами, ворвались на территорию". При этом, как подчеркнули в комплексе, никаких документов вооружённые люди не показали. В момент их визита в комплексе мужчин было не более одной пятой от всех присутствующих."Угрожая автоматами женщинам - работницам комплекса, без документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы, к нему была применена физическая сила. Организовывал эту акцию и лично присутствовал глава Закарпатского областного ТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского районного ТЦК Тищук Игорь, который нанес телесные повреждения адвокату комплекса, и отобрал мобильный телефон, когда он осуществлял видеофиксацию этого беззакония", - указывалось в официальном заявлении комплекса в соцсетях.По данным фактам были поданы соответствующие заявления в органы внутренних дел. По словам владельцев комплекса, все вышеуказанные действия военных подтверждаются фото и видео материалами."Никаких повесток, так называемым "мажорам", на которых сегодня объявлена охота, вручено не было, поскольку и самих "мажоров" не было, а только перепуганные женщины, дети и пожилые люди, проходившие оздоровление в комплексе. При этом, без всяких объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении", - подытоживалось в заявлении.Ранее в украинских соцсетях распространились видео из спортивных клубов и комплексов отдыха из разных украинских городов, в том числе и из Киева. На видео были запечатлены визиты военкомов в эти учреждения. После этого на украинских ресурсах начали появляться сообщения о продаже или безвозмездной передаче абонементов в спортклубы.Несмотря на общественный резонанс, представители ТЦК и СП заявили, что продолжат эту практику. Такое заявление сделал Закарпатский областной ТЦК и СК заявил, сотрудников которого сейчас и обвиняют в превышении полномочий и неэтичном поведении."В связи с определённым общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других учреждениях края информируем о следующем. Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в развлекательных комплексах, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага. Просим также понять, что в ВСУ, в первую очередь - люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", - отмечалось в заявлении ведомства в соцсетях.Кроме того, в областном военкомате напомнили, что вручение повестки ещё не означает, что человека сразу заберут в вооружённые формирования и отправят на фронт. Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинский осмотр и уже только после этого, если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. После этого мобилизованного отправят на обучение.По-варварскиВ Киеве снесли памятник Николаю Щорсу. Изначально планировалось его аккуратно демонтировать, однако памятник не смогли снять с постамента. В итоге пришлось отпилить нижнюю часть ног у бронзового коня."Демонтаж памятника Николаю Щорсу завершился Специалисты КП "Киевблагоустройство" работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов. Это технически сложные работы, к которым привлекли различную тяжёлую технику, пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение по центральным улицам города. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова. Уже в столице убрали более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР. Сейчас в городе работают над объектами, с которых правительство сняло охранный статус. Так, недавно демонтировали памятник Александру Пушкину", - отмечалось в сообщении официального телеграм-канала Киевской городской государственной администрации.Примечательно, что снос памятника Щорсу возмутил даже некоторых украинских националистов."Хочу сказать о вещи, которая меня возмущает. Это снос Щорса — памятника Щорсу. Я давно говорил, что в Киеве аж два приемлемых конных памятника, памятника, на которые можно смотреть, которые представляют из себя хоть какую-то художественную ценность: это памятник Богдану Хмельницкому и памятник Щорсу. Конечно, памятник Щорсу это такой себе соцарт, но он хорошо сделан. Это не шедевр. Но в Киеве да и на всей Украине нормальных конных памятников практически нет. Два было. Теперь один потому, что Щорса снесли", - заявил, к примеру, лидер организации "Братство", бывший лидер запрещённой в РФ УНСО* Дмитрий Корчинский.Он заявил, что если кому-то не нравилось, что в центре Киева есть памятник красному комдиву, скульптуру нужно было переименовать."Достаточно было поменять табличку на Коновальца, на Болбочана, на того, кто вам больше нравится. И это был бы прекрасный памятник Болбочану или Коновальцу. Зачем было сносить один из немногих памятников?" - отмечал Корчинский.По его словам, история со сносом памятника Щорсу характеризует умственные способности не только чиновников, но и значительной части украинского общества."Почему это возмущает? Потому, что это демонстрирует, что украинцы — это невежды, и киевляне — большинство невежды. То, что невежды сидят в Киевской городской государственной администрации, министерстве культуры и Кабинете министров, к этому мы привыкли. Но вот эти киевляне — они невежды, у них нет никакого гуманитарного кругозора, они не могут отличить, они не видят ценности скульптуры, они не видят ценности городской архитектуры. И это очень прискорбно. Это означает определённые изъяны мышления и определённые изъяны восприятия", - указал лидер националистов.Что же до памятников Владимиру Ленину и Александру Пушкину, которые снесли в 2014 и 2023 годах соответственно, то они, по мнению Корчинского, были "уродливыми". Если бы тот же памятник Пушкину, по мнению Корчинского, был "талантливо сделанным", то нужно было "поработать немного напильником над бакенбардами, и это был бы памятник Панасу Мирному".

https://ukraina.ru/20231209/1051880287.html

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https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники