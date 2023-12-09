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Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ

Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ - 09.12.2023 Украина.ру

Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Это заявление он сделал 9 декабря, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии

2023-12-09T17:59

2023-12-09T17:59

2023-12-09T17:59

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олаф шольц

дмитрий медведев

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"Россия – да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России (Владимир Путин. – Ред.) прекратил поставки газа по исправному газопроводу!" – сказал Шольц.Он заявил также, что Германия лишилась примерно половины ранее получаемого газа из-за прекращения поставок топлива из России. По той же причине и Европа, продолжил канцлер, недосчиталась 120 миллиардов кубических метров газа. А результат - скачок цен.В том же выступлении Шольц заявил, что Берлин продолжит помощь Украине во что бы то ни стало.На жалобы немецкого канцлера о росте цен на газ ответил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Немец (Шольц. - Ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", - сказал Медведев.После начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад ужесточил санкции против России. В том числе запреты были введены и в нефтегазовом секторе.Позже ситуацию усугубили теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". К слову, до их расследования Москву так и не допустили, тем временем многие эксперты отмечают, что главным выгодоприобретателем от остановки этих двух веток получил Вашингтон. В частности, такое мнение озвучивал американский журналист Сеймур Херш.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в очередной раз подчеркнул, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и подчеркнул, что Москва остается надежным поставщиком газа даже в тяжелых условиях.

https://ukraina.ru/20231209/1051883386.html

https://ukraina.ru/20231209/1051884122.html

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новости, газ, цены, европа, россия, олаф шольц, дмитрий медведев