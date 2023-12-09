Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Это заявление он сделал 9 декабря, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии
"Россия – да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России (Владимир Путин. – Ред.) прекратил поставки газа по исправному газопроводу!" – сказал Шольц.
Он заявил также, что Германия лишилась примерно половины ранее получаемого газа из-за прекращения поставок топлива из России. По той же причине и Европа, продолжил канцлер, недосчиталась 120 миллиардов кубических метров газа. А результат - скачок цен.
В том же выступлении Шольц заявил, что Берлин продолжит помощь Украине во что бы то ни стало.
15:53"Речь идет об очень четком послании": Шольц обратился к России с заявлением об УкраинеРоссии не стоит рассчитывать на то, что Запад и Германия в том числе, отступятся и перестанут оказывать киевскому режиму финансовую и военную поддержку. Для Берлина это - "большой вызов". Такое заявление 9 декабря в ходе речи на партийном съезде Социал-демократической партии Германии сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц
На жалобы немецкого канцлера о росте цен на газ ответил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Немец (Шольц. - Ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", - сказал Медведев.
После начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад ужесточил санкции против России. В том числе запреты были введены и в нефтегазовом секторе.
Позже ситуацию усугубили теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". К слову, до их расследования Москву так и не допустили, тем временем многие эксперты отмечают, что главным выгодоприобретателем от остановки этих двух веток получил Вашингтон. В частности, такое мнение озвучивал американский журналист Сеймур Херш.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в очередной раз подчеркнул, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и подчеркнул, что Москва остается надежным поставщиком газа даже в тяжелых условиях.
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