Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ - 09.12.2023 Украина.ру
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Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ
Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ - 09.12.2023 Украина.ру
Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Это заявление он сделал 9 декабря, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии
2023-12-09T17:59
2023-12-09T17:59
новости
газ
цены
европа
россия
олаф шольц
дмитрий медведев
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"Россия – да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России (Владимир Путин. – Ред.) прекратил поставки газа по исправному газопроводу!" – сказал Шольц.Он заявил также, что Германия лишилась примерно половины ранее получаемого газа из-за прекращения поставок топлива из России. По той же причине и Европа, продолжил канцлер, недосчиталась 120 миллиардов кубических метров газа. А результат - скачок цен.В том же выступлении Шольц заявил, что Берлин продолжит помощь Украине во что бы то ни стало.На жалобы немецкого канцлера о росте цен на газ ответил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Немец (Шольц. - Ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", - сказал Медведев.После начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад ужесточил санкции против России. В том числе запреты были введены и в нефтегазовом секторе.Позже ситуацию усугубили теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". К слову, до их расследования Москву так и не допустили, тем временем многие эксперты отмечают, что главным выгодоприобретателем от остановки этих двух веток получил Вашингтон. В частности, такое мнение озвучивал американский журналист Сеймур Херш.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в очередной раз подчеркнул, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и подчеркнул, что Москва остается надежным поставщиком газа даже в тяжелых условиях.
https://ukraina.ru/20231209/1051883386.html
https://ukraina.ru/20231209/1051884122.html
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новости, газ, цены, европа, россия, олаф шольц, дмитрий медведев
Новости, газ, цены, Европа, Россия, Олаф Шольц, Дмитрий Медведев

Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ

17:59 09.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Это заявление он сделал 9 декабря, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии
"Россия – да, Россия прекратила энергоснабжение Европы... Это президент России (Владимир Путин. – Ред.) прекратил поставки газа по исправному газопроводу!" – сказал Шольц.
Он заявил также, что Германия лишилась примерно половины ранее получаемого газа из-за прекращения поставок топлива из России. По той же причине и Европа, продолжил канцлер, недосчиталась 120 миллиардов кубических метров газа. А результат - скачок цен.
В том же выступлении Шольц заявил, что Берлин продолжит помощь Украине во что бы то ни стало.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
15:53
"Речь идет об очень четком послании": Шольц обратился к России с заявлением об УкраинеРоссии не стоит рассчитывать на то, что Запад и Германия в том числе, отступятся и перестанут оказывать киевскому режиму финансовую и военную поддержку. Для Берлина это - "большой вызов". Такое заявление 9 декабря в ходе речи на партийном съезде Социал-демократической партии Германии сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц
На жалобы немецкого канцлера о росте цен на газ ответил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Немец (Шольц. - Ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", - сказал Медведев.
После начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад ужесточил санкции против России. В том числе запреты были введены и в нефтегазовом секторе.
Позже ситуацию усугубили теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". К слову, до их расследования Москву так и не допустили, тем временем многие эксперты отмечают, что главным выгодоприобретателем от остановки этих двух веток получил Вашингтон. В частности, такое мнение озвучивал американский журналист Сеймур Херш.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в очередной раз подчеркнул, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и подчеркнул, что Москва остается надежным поставщиком газа даже в тяжелых условиях.
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
16:47
Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделкиЧерноморская инициатива по вывозу украинского зерна может быть возобновлена, но заработает она только тогда, когда санкции с российских компаний будут сняты. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала 9 декабря в интервью агентству Франс Пресс
Владимир Зеленский
10:36
Американское домино: французские журналисты назвали самый большой страх украинцевНаселение Украины живет в страхе, что если США перестанут помогать ВСУ, то сработает "эффект домино" и другие западные союзники киевского режима также отвернутся от Украины. К такому выводу пришли журналисты France 24
 
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17:59Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ
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