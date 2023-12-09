https://ukraina.ru/20231209/1051884443.html
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения - 09.12.2023 Украина.ру
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем и пожелала работать так же мощно во второй декаде. Соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале
2023-12-09T17:27
2023-12-09T17:27
2023-12-09T17:27
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
захарова
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/50/1034045077_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_0b25d152443ffb0aeed61e5f174374d1.jpg
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, захарова
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем и пожелала работать так же мощно во второй декаде. Соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале
"МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даешь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.