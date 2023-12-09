Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения - 09.12.2023 Украина.ру
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Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения - 09.12.2023 Украина.ру
Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем и пожелала работать так же мощно во второй декаде. Соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале
2023-12-09T17:27
2023-12-09T17:27
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
захарова
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Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, захарова
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление, Захарова

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения

17:27 09.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем и пожелала работать так же мощно во второй декаде. Соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале
"МИА "Россия сегодня" отмечает десятилетие. Мощно прошла первая декада. Даешь вторую в том же темпе! Поздравляю весь коллектив, желаю вдохновения, терпения и везения!" — написала она.
Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
07:00
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работыПрезидент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
 
НовостиМИА "Россия сегодня"юбилейпоздравлениеЗахарова
 
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