https://ukraina.ru/20231209/1051884443.html

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения - 09.12.2023 Украина.ру

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем и пожелала работать так же мощно во второй декаде. Соответствующий пост она разместила в своем Телеграм-канале

2023-12-09T17:27

2023-12-09T17:27

2023-12-09T17:27

новости

миа "россия сегодня"

юбилей

поздравление

захарова

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Медиагруппу "Россия сегодня" также поздравили президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, захарова