Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет - 09.12.2023 Украина.ру
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Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет
Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет - 09.12.2023 Украина.ру
Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о неких "наработках" для захвата Крыма в 2024 году, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета"
2023-12-09T17:17
2023-12-09T17:33
новости
рустем умеров
крым
захват
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В начале ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдет в Крым до конца весны 2023 года. Он же обещал уничтожать крымчан "в любой точке" полуострова.В апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией.А вот бывший министр обороны Украины Алексей Резников непосредственно перед своим увольнением сказал, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Не так давно главком ВСУ Валерий Залужный также сказал вслух, что ситуация на фронте для украинских войск тупиковая, и отметил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Отвечая на провокационные заявления представителей киевского режима, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что на Украине должны понимать, что любые атаки на территорию Крыма встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение "в родную гавань".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рустем умеров, крым, захват
Новости, Рустем Умеров, Крым, захват

Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет

17:17 09.12.2023 (обновлено: 17:33 09.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о неких "наработках" для захвата Крыма в 2024 году, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета"
"Несмотря на то, что у нас нет столь мощного флота, мы заставили Россию отойти от Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они ушли навсегда из нашего Крыма", - сказал Умеров.

"Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно. Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день - утром. А вот для Украины ни один сказочник и предсказатель не взялся бы строить планы и давать прогнозы, если конечно он западных шутовских академий не заканчивал", - отреагировал депутат ГД РФ от крымского региона Михаил Шеремет, добавив, что враждебные планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены.

В начале ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.
В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдет в Крым до конца весны 2023 года. Он же обещал уничтожать крымчан "в любой точке" полуострова.
В апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией.
А вот бывший министр обороны Украины Алексей Резников непосредственно перед своим увольнением сказал, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
Не так давно главком ВСУ Валерий Залужный также сказал вслух, что ситуация на фронте для украинских войск тупиковая, и отметил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 22:35
Американцы обсудили конфликт между Зеленским и Залужным и его влияние на СВО – СМИВ Вашингтоне обсудили напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея. Об этом пишет The Messenger
Отвечая на провокационные заявления представителей киевского режима, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что на Украине должны понимать, что любые атаки на территорию Крыма встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение "в родную гавань".
 
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