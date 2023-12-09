https://ukraina.ru/20231209/1051884305.html

Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет

Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет - 09.12.2023 Украина.ру

Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о неких "наработках" для захвата Крыма в 2024 году, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета"

2023-12-09T17:17

2023-12-09T17:17

2023-12-09T17:33

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В начале ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российская армия вскоре столкнется с "невиданными" ударами в Крыму, а Черноморский флот понесет большие потери.В августе глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обещал, что украинская армия зайдет в Крым до конца весны 2023 года. Он же обещал уничтожать крымчан "в любой точке" полуострова.В апреле советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев сможет захватить Крым за пять-семь месяцев и снести Крымский мост, построенный Россией.А вот бывший министр обороны Украины Алексей Резников непосредственно перед своим увольнением сказал, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Не так давно главком ВСУ Валерий Залужный также сказал вслух, что ситуация на фронте для украинских войск тупиковая, и отметил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Отвечая на провокационные заявления представителей киевского режима, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что на Украине должны понимать, что любые атаки на территорию Крыма встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного на полуострове после кровавого государственного переворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение "в родную гавань".

https://ukraina.ru/20231208/1051872234.html

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новости, рустем умеров, крым, захват