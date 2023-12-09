https://ukraina.ru/20231209/1051884122.html

Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки

Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки - 09.12.2023 Украина.ру

Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки

Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна может быть возобновлена, но заработает она только тогда, когда санкции с российских компаний будут сняты. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала 9 декабря в интервью агентству Франс Пресс

2023-12-09T16:47

2023-12-09T16:47

2023-12-09T16:47

новости

захарова

условие

зерновая сделка

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Она отметила, что после сворачивания этой инициативы "никакой катастрофы не произошло" и "вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается", и глобального дефицита продовольствия не произошло.Захарова уточнила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается."Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса", - сказала Захарова.Она добавила, что несмотря ни на что Россия продолжает экспортировать продовольствие и удобрения и не прекращает усилий по безвозмездной передаче этой продукции нуждающимся странам. До конца года планируются бесплатные поставки российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.Россия, Турция, Украина и ООН подписали черноморскую инициативу 22 июля 2022 года. Договоренность предполагала:для Киева: вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю в беднейшие страны мира,Для Москвы: разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.По факту украинское зерно отправилось не в беднейшие страны, а в Европу, что позволило Киеву хорошо зарабатывать, но поставило на грань разорения европейское сельское хозяйство. При этом российская часть договоренностей вообще не была выполнена.В результате в июле этого года Москва приостановила действие зерновой сделки по вполне обоснованной причине - невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений.По мнению политического обозревателя РИА "Новости" Петра Акопова, и до июля Кремль не строил никаких иллюзий в отношении обещаний Запада, но продлевать документ нужно было по двум другим причинам.Первая - зерновая сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за мировой рост цен на продовольствие и "хочет уморить весь мир".Вторая - отношения с Турцией. России было важно переизбрание Эрдогана, а когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла.Эксперт отметил, что турецкий лидер не оставит попытки уговорить Россию, так как для него зерновые договоренности станут козырем к сохранению за Анкарой крайне выгодного статуса торгового и логистического посредника между Россией и Западом."Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем - от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии", - считает Акопов.

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новости, захарова, условие, зерновая сделка