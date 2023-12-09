Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского - 09.12.2023 Украина.ру
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Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского
Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского - 09.12.2023 Украина.ру
Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге проанализировал, успеют ли США до конца года согласовать в Конгрессе новый пакет военной помощи для Украины и к чему стоит готовиться ВСУ в 2024-м
2023-12-09T16:18
2023-12-09T16:18
новости
видео
ростислав ищенко
враги
сша
деньги
украина
израиль
владимир зеленский
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новости, видео, ростислав ищенко, враги, сша, деньги, украина, израиль, владимир зеленский
Новости, Видео, Ростислав Ищенко, враги, США, деньги, Украина, Израиль, Владимир Зеленский

Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского

16:18 09.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге проанализировал, успеют ли США до конца года согласовать в Конгрессе новый пакет военной помощи для Украины и к чему стоит готовиться ВСУ в 2024-м
 
НовостиВидеоРостислав ИщенковрагиСШАденьгиУкраинаИзраильВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
16:18Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского
16:10Европа, встречай украинцев! "Приедем на танках и с салом!"
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15:20На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
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12:20В почтовое обращение поступили марки с героями СВО
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12:06Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной Россией
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