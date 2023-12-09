Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского

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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге проанализировал, успеют ли США до конца года согласовать в Конгрессе новый пакет военной помощи для Украины и к чему стоит готовиться ВСУ в 2024-м