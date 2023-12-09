https://ukraina.ru/20231209/1051883386.html

"Речь идет об очень четком послании": Шольц обратился к России с заявлением об Украине

"Речь идет об очень четком послании": Шольц обратился к России с заявлением об Украине - 09.12.2023 Украина.ру

"Речь идет об очень четком послании": Шольц обратился к России с заявлением об Украине

России не стоит рассчитывать на то, что Запад и Германия в том числе, отступятся и перестанут оказывать киевскому режиму финансовую и военную поддержку. Для Берлина это - "большой вызов". Такое заявление 9 декабря в ходе речи на партийном съезде Социал-демократической партии Германии сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц

2023-12-09T15:53

2023-12-09T15:53

2023-12-09T15:53

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Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что между республиканцами и демократами возникло непреодолимое препятствие. Первые выставили ультиматум о продолжении строительства стены на границе с Мексикой, вторые - отказываются согласовывать на это бюджет. В отместку республиканцы собираются блокировать "украинский пакет" демократов.Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не сможет помочь ВСУ."Я разговаривала с членами Конгресса. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием. Я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно", - сказала Йеллен.А американское издание Politico попыталось прикинуть, на какой срок киевскому режиму хватит той военной помощи, которую ему оказали ранее.Оказалось, что до конца декабря. Такой срок изданию озвучил неназванный советник Владимира Зеленского."Мы на исходе с точки зрения существующего финансирования. Это не продлится дольше декабря. В конечном итоге сам Киев может оказаться под угрозой", - процитировал Politico представителя Банковой.С февраля 2022 года США потратили на помощь Украине суммарно более 500 миллиардов долларов. Помощь Берлина Киеву также исчисляется миллиардами долларов. Германия передала Украине немало разнообразных видов вооружения, включая танки Leopard-2.В среду, 9 декабря, журналисты France 24 написали о том, что население Украины живет в страхе перед прекращением военной помощи от США, ведь тогда сработает "эффект домино" и другие западные союзники киевского режима также отвернутся от УкраиныЖурналисты добавили, что в результате "украинцы злятся на Соединенные Штаты и западных партнеров за то, что те ожидали от страны успешного контрнаступления, несмотря на то, что количество поставленной ВСУ техники было очень ограничено".

https://ukraina.ru/20231209/1051878031.html

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