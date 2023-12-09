https://ukraina.ru/20231209/1051882925.html

На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных

На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных - 09.12.2023 Украина.ру

На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных

Несколько десятков украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс "Косино" в Закарпатье. Их цельюы была раздача повесток, пишет украинское издание "Страна.ua"

2023-12-09T15:20

2023-12-09T15:20

2023-12-09T15:20

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Известно, что руководство оздоровительного комплекса обратилось в полицию, СБУ и ГБР с жалобой на превышении служебных полномочий военкомов.К слову, накануне украинские СМИ сообщили о том, что военкомы нагрянули в спортзалы и фитнес-клубы.В украинской прессе все чаще появляются публикации об агрессивной мобилизации. Людей забирают с улиц, из магазинов. Тех, кто пытается сбежать ловят и отдают под суд.С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня ВСУ потеряли порядка 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ukraina.ru/20231209/1051882548.html

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