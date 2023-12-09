На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных - 09.12.2023 Украина.ру
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На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных - 09.12.2023 Украина.ру
На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
Несколько десятков украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс "Косино" в Закарпатье. Их цельюы была раздача повесток, пишет украинское издание "Страна.ua"
2023-12-09T15:20
2023-12-09T15:20
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Известно, что руководство оздоровительного комплекса обратилось в полицию, СБУ и ГБР с жалобой на превышении служебных полномочий военкомов.К слову, накануне украинские СМИ сообщили о том, что военкомы нагрянули в спортзалы и фитнес-клубы.В украинской прессе все чаще появляются публикации об агрессивной мобилизации. Людей забирают с улиц, из магазинов. Тех, кто пытается сбежать ловят и отдают под суд.С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня ВСУ потеряли порядка 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Новости, Новости Украины, Украина, Закарпатье, скандал, повестка, военком

На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных

15:20 09.12.2023
 
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Несколько десятков украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс "Косино" в Закарпатье. Их цельюы была раздача повесток, пишет украинское издание "Страна.ua"
"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", - сообщило издание со ссылкой на администрацию комплекса.
Известно, что руководство оздоровительного комплекса обратилось в полицию, СБУ и ГБР с жалобой на превышении служебных полномочий военкомов.
К слову, накануне украинские СМИ сообщили о том, что военкомы нагрянули в спортзалы и фитнес-клубы.
В украинской прессе все чаще появляются публикации об агрессивной мобилизации. Людей забирают с улиц, из магазинов. Тех, кто пытается сбежать ловят и отдают под суд.
С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня ВСУ потеряли порядка 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
15:06
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУЗа прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 человек. Большая часть из них навсегда осталась на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Эту информацию обнародовало Министерство обороны России.
 
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