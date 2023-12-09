Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 человек. Большая часть из них навсегда осталась на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Эту информацию обнародовало Министерство обороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики (ДНР). Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
Также поражены живая сила 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении отбила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР. Потери украинских войск составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных и три автомобиля, а на Запорожском направлении российские военные нанесли поражение четырем украинским бригадам на запорожском направлении, в результате чего Киев потерял до 35 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска потеряли около 260 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две боевые бронированные машины.
14:49Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУВооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.