Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 человек. Большая часть из них навсегда осталась на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Эту информацию обнародовало Министерство обороны России.
2023-12-09T15:06
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Также поражены живая сила 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении отбила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР. Потери украинских войск составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных и три автомобиля, а на Запорожском направлении российские военные нанесли поражение четырем украинским бригадам на запорожском направлении, в результате чего Киев потерял до 35 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска потеряли около 260 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две боевые бронированные машины.
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новости, новости украины, всу, потери, минобороны рф
Новости, Новости Украины, ВСУ, потери, Минобороны РФ

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ

15:06 09.12.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP / Alex Babenko
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За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 человек. Большая часть из них навсегда осталась на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Эту информацию обнародовало Министерство обороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики (ДНР). Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - уточнили в Минобороны.
Также поражены живая сила 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении отбила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР. Потери украинских войск составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных и три автомобиля, а на Запорожском направлении российские военные нанесли поражение четырем украинским бригадам на запорожском направлении, в результате чего Киев потерял до 35 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска потеряли около 260 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две боевые бронированные машины.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
14:49
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУВооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.
 
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