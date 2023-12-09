https://ukraina.ru/20231209/1051882548.html

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру

Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 человек. Большая часть из них навсегда осталась на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Эту информацию обнародовало Министерство обороны России.

2023-12-09T15:06

2023-12-09T15:06

2023-12-09T15:05

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Также поражены живая сила 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении отбила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР. Потери украинских войск составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных и три автомобиля, а на Запорожском направлении российские военные нанесли поражение четырем украинским бригадам на запорожском направлении, в результате чего Киев потерял до 35 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска потеряли около 260 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две боевые бронированные машины.

https://ukraina.ru/20231209/1051882438.html

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