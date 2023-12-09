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Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ

Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру

Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.

2023-12-09T14:49

2023-12-09T14:49

2023-12-09T14:49

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Также стало известно, что в субботу, 9 декабря, ВСУ потеряли до 200военных на Донецком направлении, до 80 человек - на Южнодонецком, до 50-ти - на Херсонском, до 35-ти - на Запорожском и до 260-ти - на Купянском и Краснолиманском направлениях.

https://ukraina.ru/20231209/1051855169.html

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новости, военные, россия, удары, всу, боеприпасы