https://ukraina.ru/20231209/1051882438.html
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.
2023-12-09T14:49
2023-12-09T14:49
2023-12-09T14:49
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военные
россия
удары
всу
боеприпасы
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Также стало известно, что в субботу, 9 декабря, ВСУ потеряли до 200военных на Донецком направлении, до 80 человек - на Южнодонецком, до 50-ти - на Херсонском, до 35-ти - на Запорожском и до 260-ти - на Купянском и Краснолиманском направлениях.
https://ukraina.ru/20231209/1051855169.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военные, россия, удары, всу, боеприпасы
Новости, военные, Россия, удары, ВСУ, боеприпасы
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.