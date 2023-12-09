Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
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Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ - 09.12.2023 Украина.ру
Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.
2023-12-09T14:49
2023-12-09T14:49
новости
военные
россия
удары
всу
боеприпасы
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Также стало известно, что в субботу, 9 декабря, ВСУ потеряли до 200военных на Донецком направлении, до 80 человек - на Южнодонецком, до 50-ти - на Херсонском, до 35-ти - на Запорожском и до 260-ти - на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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новости, военные, россия, удары, всу, боеприпасы
Новости, военные, Россия, удары, ВСУ, боеприпасы

Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ

14:49 09.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по украинским производствам снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также производству оперативно-тактических ракет "Гром". Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что все объекты поражены.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром". Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, - отметили в ведомстве.

Также стало известно, что в субботу, 9 декабря, ВСУ потеряли до 200военных на Донецком направлении, до 80 человек - на Южнодонецком, до 50-ти - на Херсонском, до 35-ти - на Запорожском и до 260-ти - на Купянском и Краснолиманском направлениях.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
12:23
В ожидании февральской революции. Эксперты и политики о перспективах УкраиныУкраинские эксперты и политики строят догадки, чем обернется для Киева сокращение или прекращение западной помощи деньгами и оружием. Одни храбрятся, другие предрекают неизбежные внутренние потрясения.
 
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