https://ukraina.ru/20231209/1051882199.html

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".

2023-12-09T19:01

2023-12-09T19:01

2023-12-09T19:01

новости

патриарх кирилл

миа "россия сегодня"

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Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, патриарх кирилл, миа "россия сегодня"