Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231209/1051882199.html
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".
2023-12-09T19:01
2023-12-09T19:01
новости
патриарх кирилл
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051882262_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2d2f112c413d2d1687fdf912d8050e1d.jpg
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051882262_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_5aff00dbee88038f0496a54df07cd523.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, патриарх кирилл, миа "россия сегодня"
Новости, Патриарх Кирилл, МИА "Россия сегодня"

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

19:01 09.12.2023
 
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Читать в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".

Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".

Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
 
НовостиПатриарх КириллМИА "Россия сегодня"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
18:30Спа-центр против военкомов, варварский снос. Итоги 9 декабря на Украине
18:00Как Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросов
17:59Шольц нашел виноватых в росте цен на газ. И получил ответ
17:27Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с днем рождения
17:17Умеров заявил о "разработках" по захвату Крыма в 2024 году, ему ответил Шеремет
17:00Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
16:47Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки
16:18Ищенко о главном враге США в выделении денег для Украины и Израиля и чем закончатся торги Зеленского
16:10Европа, встречай украинцев! "Приедем на танках и с салом!"
15:53"Речь идет об очень четком послании": Шольц обратился к России с заявлением об Украине
15:20На фронт прямо из сауны: в Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
15:18"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов
15:06Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ
15:00Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
14:52Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
14:49Российские военные ударили по местам производства боеприпасов ВСУ
13:38Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем
13:00Отчаянье Зеленской, снос памятника Щорсу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 декабря
13:00Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
Лента новостейМолния