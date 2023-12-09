https://ukraina.ru/20231209/1051882068.html

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы

2023-12-09T13:38

2023-12-09T13:38

2023-12-09T13:38

новости

миа "россия сегодня"

юбилей

поздравление

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Матвиенко подчеркнула, что журналисты "России сегодня" находятся на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление