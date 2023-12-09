Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
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Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы
2023-12-09T13:38
2023-12-09T13:38
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
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Матвиенко подчеркнула, что журналисты "России сегодня" находятся на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
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новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россию сегодня" с юбилеем

13:38 09.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летим юбилеем медиагруппы

"Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий. За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом. Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы", – говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что журналисты "России сегодня" находятся на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
07:00
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работыПрезидент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
 
НовостиМИА "Россия сегодня"юбилейпоздравление
 
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