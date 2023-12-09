https://ukraina.ru/20231209/1051881636.html

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав сотрудникам команды "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия"

2023-12-09T09:00

2023-12-09T09:00

2023-12-09T13:26

новости

миа "россия сегодня"

юбилей

поздравление

михаил мишустин

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Председатель правительства резюмировал, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html

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2023

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новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, михаил мишустин