https://ukraina.ru/20231209/1051881636.html
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав сотрудникам команды "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия"
2023-12-09T09:00
2023-12-09T09:00
2023-12-09T13:26
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051881498_0:0:3260:1833_1920x0_80_0_0_47d449fc19345c8d1c798ae11022f0eb.jpg
Председатель правительства резюмировал, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051881498_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_e634e121c51c0eaf4bcd39e9ab4ba3b2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, михаил мишустин
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
09:00 09.12.2023 (обновлено: 13:26 09.12.2023)
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав сотрудникам команды "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия"
""Россия сегодня" — это профессиональная команда редакторов, публицистов, обозревателей, корреспондентов и операторов, чьи материалы ежедневно читают и слушают сотни тысяч человек. В ваших передачах звучат различные мнения, и это помогает аудитории самостоятельно сделать выводы, – отметил Мишустин. — Свыше ста международных партнеров, включая агентства, телеканалы и университеты, принимают участие в масштабных проектах медиагруппы. Применение самых передовых технологий позволяет вам производить качественный и востребованный контент в различных современных форматах — социальных сетях и мобильных приложениях", - сказал Мишустин.
Председатель правительства резюмировал, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.