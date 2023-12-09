https://ukraina.ru/20231209/1051881363.html

Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру

Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:18

новости

миа "россия сегодня"

юбилей

поздравление

вячеслав володин

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Володин добавил, что коллектив медиагруппы "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу", и пожелал всем сотрудникам "России сегодня" дальнейших успехов.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

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новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, вячеслав володин