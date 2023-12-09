Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
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Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
2023-12-09T13:00
2023-12-09T13:18
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
вячеслав володин
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Володин добавил, что коллектив медиагруппы "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу", и пожелал всем сотрудникам "России сегодня" дальнейших успехов.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, вячеслав володин
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление, Вячеслав Володин

Володин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

13:00 09.12.2023 (обновлено: 13:18 09.12.2023)
 
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
""Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.
Володин добавил, что коллектив медиагруппы "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу", и пожелал всем сотрудникам "России сегодня" дальнейших успехов.
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
07:00
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работыПрезидент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
 
НовостиМИА "Россия сегодня"юбилейпоздравлениеВячеслав Володин
 
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