Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
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Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
2023-12-09T15:00
2023-12-09T15:00
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
сергей лавров
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Министр подчеркнул, что коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики" в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, сергей лавров
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление, Сергей Лавров

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

15:00 09.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы

"Медиагруппа по праву занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ. Достойно представляет нашу страну на международной арене, выпуская широкий спектр новостных продуктов на 30 языках и активно сотрудничая более чем со 100 зарубежными партнерами. Желаю Вам и всем сотрудникам "России сегодня" здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго", – говорится в поздравительном письме Лаврова.

Министр подчеркнул, что коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики" в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом.
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
07:00
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работыПрезидент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
 
НовостиМИА "Россия сегодня"юбилейпоздравлениеСергей Лавров
 
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