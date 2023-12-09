https://ukraina.ru/20231209/1051881083.html

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы

2023-12-09T15:00

2023-12-09T15:00

2023-12-09T15:00

новости

миа "россия сегодня"

юбилей

поздравление

сергей лавров

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Министр подчеркнул, что коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики" в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, сергей лавров