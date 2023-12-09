https://ukraina.ru/20231209/1051881083.html
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - 09.12.2023 Украина.ру
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
2023-12-09T15:00
2023-12-09T15:00
2023-12-09T15:00
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
сергей лавров
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg
Министр подчеркнул, что коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики" в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_f9817ae4650eb0b7e7d884829212d931.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, сергей лавров
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление, Сергей Лавров
Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
"Медиагруппа по праву занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ. Достойно представляет нашу страну на международной арене, выпуская широкий спектр новостных продуктов на 30 языках и активно сотрудничая более чем со 100 зарубежными партнерами. Желаю Вам и всем сотрудникам "России сегодня" здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго", – говорится в поздравительном письме Лаврова.
Министр подчеркнул, что коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики" в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.