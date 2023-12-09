Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру
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Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
2023-12-09T17:00
2023-12-09T17:00
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
патрушев
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Патрушев подчеркнул, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, патрушев
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление, Патрушев

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

17:00 09.12.2023
 
© Алексей Никольский
© Алексей Никольский
Читать в
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
Патрушев подчеркнул, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.
"Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире. Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!" - сказал Патурешв.
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
07:00
Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с десятилетием работыПрезидент России отметил высокий профессионализм сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
 
НовостиМИА "Россия сегодня"юбилейпоздравлениеПатрушев
 
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