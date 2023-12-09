https://ukraina.ru/20231209/1051880624.html

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы

2023-12-09T17:00

2023-12-09T17:00

2023-12-09T17:00

новости

миа "россия сегодня"

юбилей

поздравление

патрушев

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Патрушев подчеркнул, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, патрушев