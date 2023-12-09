https://ukraina.ru/20231209/1051880624.html
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 09.12.2023 Украина.ру
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
2023-12-09T17:00
2023-12-09T17:00
2023-12-09T17:00
новости
миа "россия сегодня"
юбилей
поздравление
патрушев
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880754_0:0:1664:936_1920x0_80_0_0_4148a61b6649f99e67ef29c5ea703ec7.jpg
Патрушев подчеркнул, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik."Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
https://ukraina.ru/20231209/1051865501.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880754_83:0:1664:1186_1920x0_80_0_0_012fcc2bd9b9a8b1ff257c736e13f3ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миа "россия сегодня", юбилей, поздравление, патрушев
Новости, МИА "Россия сегодня", юбилей, поздравление, Патрушев
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы
Патрушев подчеркнул, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.
"Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире. Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!" - сказал Патурешв.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, Украина.ру, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
"Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию. Ресурсы медиагруппы работают на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.