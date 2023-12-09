https://ukraina.ru/20231209/1051880287.html

Отчаянье Зеленской, снос памятника Щорсу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 декабря

Отчаянье Зеленской, снос памятника Щорсу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 декабря - 09.12.2023 Украина.ру

Отчаянье Зеленской, снос памятника Щорсу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 декабря

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила с отчаянным обращением к Западу. В Киеве начали демонтаж памятника комдиву Николаю Щорсу. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

хроники

эксклюзив

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В интервью телеканалу BBC жена президента Украины Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помогать Украине."Нам очень нужна помощь <...>. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть", — заявила она.Зеленская добавила, что замедление темпов оказания помощи представляет "смертельную опасность" для Украины.Днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, на деле остались в США и были отправлены в американский военно-промышленный комплекс."Ещё пару слов, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для обороны Украины, <...> то станет ясно, что 90% военной помощи, которую мы оказали, на самом деле потратили здесь, в США, с нашими производителями", — подчеркнул Блинкен.По его словам, эти меры привели к созданию большего количества рабочих мест и росту "нашей собственной экономики".До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США не может пообещать Украине дальнейшее выделение финансирования из-за ситуации в Конгрессе, где "небольшое количество республиканцев" якобы "хотят держать в заложниках" помощь Украине.В Республиканской партии считают, что перед США стоит ряд более насущных проблем, чем выделение средств и военной помощи Украине, где раз за разом вспыхивают коррупционные скандалы, связанные с разворовыванием средств на оборону.Снос памятника ЩорсуВ Киеве начался демонтаж памятника красному комдиву Николаю Щорсу."Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", - сообщила Киевская городская государственная администрация в своём телеграм-канале в 08:17.Как уточнили в КГГА, из-за демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будут хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.10 ноября Кабмин Украины одобрил демонтаж памятника Щорсу.С этим памятником связана легенда о том, что при его создании для статуи Щорсу позировал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук."Будучи студентом университета Шевченко, я гулял с другом по Крещатику. Подходит ко мне мужчина, представляется архитектором Лысенко и предлагает попозировать для его работы. Мол, я подхожу по внешним данным. Я даже не знал, что такое бывает, что памятники делают с натуры. Согласился. И вот в течение двух месяцев ходил к Лысенко в мастерскую как на работу. Как это делают? Садишься на козла деревянного, тебе говорят, как ноги держать, и лепят. Помню, что получал за это довольно неплохие деньги. Покупал на них еду, кормил половину общежития. Правда, в то время я не знал, что это будет памятник Щорсу, мне почему-то не говорили", - рассказывал сам Кравчук в 2009 году в комментарии украинской газете "Сегодня".Однако через четыре месяца газета "Сегодня" выпустила интервью с участвовавшем в создании памятника скульптором Николаем Суходоловым."Никакого Кравчука там не было! Лично мне позировал студент консерватории по фамилии Носенко. Имя я уже забыл. А мой руководитель Михаил Лысенко работал с его коллегой — молодым скульптором Божко (возможно, речь об Игоре Божко — украинском художнике и скульпторе, сыне скульптора Антона Божко, - Ред.). Лицо же Щорса мы делали по фотографии, которую дала его жена", - подчеркнул Суходолов.По его словам, Лысенко в то время лежал в больнице. По словам Суходолова, Лысенко поручили создать эскиз, после чего он и нарисовал Щорса на коне. В поднятой руке комдива была фуражка. Суходолов также сообщил, что коня Лысенко нарисовал с игрушечной лошадки своего сына Богдана.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпущено 35 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Петровский, Кировский, Куйбышевский районы)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Киева в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, а по Ясиноватой — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 53 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 25; Днепряны — 4; Новая Збурьевка — 2; Алёшки — 12; Новая Маячка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Кардашинка — 5", - указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 9 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России за предыдущие сутки."В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет", - писал Гладков.В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БВС было сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – было зафиксировано два прилёта. Пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два миномётных снаряда, по поселку Ленинский – один миномётный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив