https://ukraina.ru/20231209/1051878031.html

Американское домино: французские журналисты назвали самый большой страх украинцев

Американское домино: французские журналисты назвали самый большой страх украинцев - 09.12.2023 Украина.ру

Американское домино: французские журналисты назвали самый большой страх украинцев

Население Украины живет в страхе, что если США перестанут помогать ВСУ, то сработает "эффект домино" и другие западные союзники киевского режима также отвернутся от Украины. К такому выводу пришли журналисты France 24

2023-12-09T10:36

2023-12-09T10:36

2023-12-09T10:36

новости

новости украины

украина

помощь

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_bdcec21386f77170b0eadcc98dd641b4.jpg

Журналисты добавили, что в результате "украинцы злятся на Соединенные Штаты и западных партнеров за то, что те ожидали от страны успешного контрнаступления, несмотря на то, что количество поставленной ВСУ техники было очень ограничено".Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что между республиканцами и демократами возникло непреодолимое препятствие. Первые выставили ультиматум о продолжении строительства стены на границе с Мексикой, вторые - отказываются согласовывать на это бюджет. В отместку республиканцы собираются блокировать "украинский пакет" демократов.Факт ссоры сенаторов подтвердил и республиканец Митт Ромни. По его словам, демократы даже созывали его коллег на некий "секретный брифинг", где хотели уговорить одобрить помощь Украине и Израилю, но договорить им не дали."Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", - заявил Ромни, отметив, что этот вопрос даже не стоит поднимать, пока не решена проблема охраны границы США.Американский министр финансов Джанет Йеллен уже отреагировала на отказ республиканцев голосовать за новый военный транш Киеву, заявив, что США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не сможет помочь ВСУ."Я разговаривала с членами Конгресса. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием. Я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно", - сказала Йеллен.А американское издание Politico попыталось прикинуть, на какой срок киевскому режиму хватит той военной помощи, которую ему оказали ранее.Оказалось, что до конца декабря. Такой срок изданию озвучил неназванный советник Владимира Зеленского."Мы на исходе с точки зрения существующего финансирования. Это не продлится дольше декабря. В конечном итоге сам Киев может оказаться под угрозой", - процитировал Politico представителя Банковой.С февраля 2022 года США потратили на помощь Украине суммарно более 500 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20231209/1051877254.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, помощь, сша