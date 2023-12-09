На юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в трёх областях юго-востока Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 09:45 мск 9 декабря
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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