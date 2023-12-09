https://ukraina.ru/20231209/1051874503.html

Норвежские солдаты тренируются в похоронах на фоне украинского конфликта – NRK

Норвежские солдаты тренируются в похоронах на фоне украинского конфликта – NRK - 09.12.2023 Украина.ру

Норвежские солдаты тренируются в похоронах на фоне украинского конфликта – NRK

Норвежские офицеры, имеющие боевой опыт, из-за опасения обострения украинского конфликта обучают солдат хоронить однополчан. Об этом сообщает NRK

2023-12-09T04:31

2023-12-09T04:31

2023-12-09T04:31

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"Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла на Украину и в Европу. На этот раз они [норвежские солдаты] практикуют активные военные действия, а также являющиеся частью войны моральные издержки. Такие, как гибель людей и захоронение однополчан", - говорится в статье.Во время учений, которые наблюдала NRK, один сценарий заключался в том, что часть подразделения должны была быть выведены из строя. А солдаты практиковались в "получении ранений" и оказании помощи "раненым однополчанам".Отмечается, что проводя "тренировочные" похороны, норвежские военнослужащие психологически готовят себя к потенциальному конфликту. По словам старшего сержанта Стиана Мо, бойцам важно "тренировать головы", чтобы быть готовыми к войне.Наводчик 2-го батальона Йенс Эспеланд, побывавший на учебных полевых "похоронах" своих товарищей, считает, что нужно "подумать и поразмышлять о том, что на самом деле представляет собой повседневная жизнь", хотя к чему-то подобному "никогда не подготовишься должным образом"."Они не погибли, к счастью. Но в реальной войне так не должно быть… Наверное, стало более привычным размышлять о том, что такое потерять товарища. Я думаю, что солдаты теперь более подготовлены к этому", - заключил Альберт Веделер, заместитель командира 2-го батальона, отметив, что мысль о потере однополчан в бою реально "пока далека".

https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html

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новости, норвегия, нато, учения, похороны, сво