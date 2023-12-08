Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план - 08.12.2023 Украина.ру
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Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план
Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план - 08.12.2023 Украина.ру
Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план
Украинский конфликт перешел на второй план в мировой повестке, но показал острую необходимость в заключении мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря в ходе выступления на TRT World Forum 2023.
2023-12-08T16:22
2023-12-08T16:22
новости
эрдоган
украина
конфликт
повестка
переговоры
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"Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - процитировали РИА Новости слова Эрдогана.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о переговорах с Украиной на условиях Киева "абсолютно нереалистичном".Так Песков прокомментировал заявление заместителя советника президента США по нацбезопасности о том, что Вашингтон рассчитывает в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
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452
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новости, эрдоган, украина, конфликт, повестка, переговоры
Новости, Эрдоган, Украина, конфликт, повестка, переговоры

Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план

16:22 08.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Украинский конфликт перешел на второй план в мировой повестке, но показал острую необходимость в заключении мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря в ходе выступления на TRT World Forum 2023.
"Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - процитировали РИА Новости слова Эрдогана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о переговорах с Украиной на условиях Киева "абсолютно нереалистичном".
Так Песков прокомментировал заявление заместителя советника президента США по нацбезопасности о том, что Вашингтон рассчитывает в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
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Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?Глава Пентагона Ллойд Остин, посещая Польшу, встретился с находящимися там американскими военными, которым заявил, что скоро они могут принять участие в конфликте с Россией. По словам Остина, "Путин не остановится, если захватит Украину"
 
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