https://ukraina.ru/20231208/1051864567.html
Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план
Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план - 08.12.2023 Украина.ру
Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план
Украинский конфликт перешел на второй план в мировой повестке, но показал острую необходимость в заключении мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря в ходе выступления на TRT World Forum 2023.
2023-12-08T16:22
2023-12-08T16:22
2023-12-08T16:22
новости
эрдоган
украина
конфликт
повестка
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051750064_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_319b7b2231cb0f2fbcf7fca7a111e8ce.jpg
"Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - процитировали РИА Новости слова Эрдогана.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о переговорах с Украиной на условиях Киева "абсолютно нереалистичном".Так Песков прокомментировал заявление заместителя советника президента США по нацбезопасности о том, что Вашингтон рассчитывает в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
https://ukraina.ru/20231127/1051352528.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051750064_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_23f62d64d99010594dd0a0e9055a8727.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эрдоган, украина, конфликт, повестка, переговоры
Новости, Эрдоган, Украина, конфликт, повестка, переговоры
Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план
Украинский конфликт перешел на второй план в мировой повестке, но показал острую необходимость в заключении мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря в ходе выступления на TRT World Forum 2023.
"Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - процитировали РИА Новости слова Эрдогана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о переговорах с Украиной на условиях Киева "абсолютно нереалистичном".
Так Песков прокомментировал заявление заместителя советника президента США по нацбезопасности о том, что Вашингтон рассчитывает в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.