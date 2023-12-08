https://ukraina.ru/20231208/1051864567.html

Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план

Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план - 08.12.2023 Украина.ру

Эрдоган заявил об уходе украинского конфликта на второй план

Украинский конфликт перешел на второй план в мировой повестке, но показал острую необходимость в заключении мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 декабря в ходе выступления на TRT World Forum 2023.

2023-12-08T16:22

2023-12-08T16:22

2023-12-08T16:22

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эрдоган

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"Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - процитировали РИА Новости слова Эрдогана.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о переговорах с Украиной на условиях Киева "абсолютно нереалистичном".Так Песков прокомментировал заявление заместителя советника президента США по нацбезопасности о том, что Вашингтон рассчитывает в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.

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новости, эрдоган, украина, конфликт, повестка, переговоры