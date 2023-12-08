https://ukraina.ru/20231208/1051863633.html

Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги

Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги - 08.12.2023 Украина.ру

Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги

Ранее мы уже рассказывали о нашем визите в Пекин, а теперь хотим поделиться одним из главных итогов посещения КНР.

2023-12-08T15:31

2023-12-08T15:31

2023-12-08T15:31

видео

китай

кнр (китай)

пекин

сотрудничество

россия

си цзиньпин

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051863514_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_587f3e9167e675285b93141270eeee8b.jpg.webp

Мультимедийное издание Украина.ру и компания APRIL MEDIA, объединяющая многих китайских блогеров-миллионников, подписали "Меморандум о сотрудничестве". Подробности – в нашем материале.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, китай, кнр (китай), пекин, сотрудничество, россия, си цзиньпин, сво, спецоперация, видео