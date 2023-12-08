https://ukraina.ru/20231208/1051863633.html
Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги
Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги - 08.12.2023 Украина.ру
Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги
Ранее мы уже рассказывали о нашем визите в Пекин, а теперь хотим поделиться одним из главных итогов посещения КНР.
2023-12-08T15:31
2023-12-08T15:31
2023-12-08T15:31
видео
китай
кнр (китай)
пекин
сотрудничество
россия
си цзиньпин
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051863514_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_587f3e9167e675285b93141270eeee8b.jpg.webp
Мультимедийное издание Украина.ру и компания APRIL MEDIA, объединяющая многих китайских блогеров-миллионников, подписали "Меморандум о сотрудничестве". Подробности – в нашем материале.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051863514_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_76cc5fb1818bc5ad6f896daa6ef2b5a9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, кнр (китай), пекин, сотрудничество, россия, си цзиньпин, сво, спецоперация, видео
Видео, Китай, КНР (Китай), Пекин, сотрудничество, Россия, Си Цзиньпин, СВО, Спецоперация
Расширяем горизонты: мультимедийное издание Украина.ру в Китае. Главные итоги
Ранее мы уже рассказывали о нашем визите в Пекин, а теперь хотим поделиться одним из главных итогов посещения КНР.
Мультимедийное издание Украина.ру и компания APRIL MEDIA, объединяющая многих китайских блогеров-миллионников, подписали "Меморандум о сотрудничестве". Подробности – в нашем материале.