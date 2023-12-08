https://ukraina.ru/20231208/1051854202.html

Министерство культуры Украины испугалось "Слова пацана"

Министерство культуры Украины испугалось "Слова пацана" - 08.12.2023 Украина.ру

Министерство культуры Украины испугалось "Слова пацана"

Сериал российского режиссера Жоры Крыжовникова о подростковом бандитизме в Казани 80-90-х стал настолько популярен на Украине, что Министерство культуры выпустило в связи с ним официальное заявление, опубликованное 7 декабря на сайте Минкульта

2023-12-08T10:50

2023-12-08T10:50

2023-12-08T10:50

культура

новости

сериал

украина

кино

министерство культуры

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"625-й день украинцы защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в войне со страной-агрессором. Защита возложена не только на Вооруженные Силы Украины: сопротивление оказывает каждый, кто между украинским и российским контентом сомнительно выбирает первый", - озвучен основной тезис заявления в первом же его абзаце.Буквально неделей ранее исполняющий обязанности министра культуры и цифровой политики Украины Ростислав Карандеев высказался резко и прямо: "Вся украинская культура и все украинское общество мобилизовано на войну с агрессором".Однако, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" показал, что с такой радикальной позицией не согласны даже военнослужащие на фронте: беспрецедентный интерес к российскому сериалу, учитывая то, что в стране заблокировано и запрещено все российское, пришлось заметить и украинским СМИ, и чиновникам.Более того, популярен стал не только сам сериал, но и саундтрек к нему, написанный российской альтернативной группой АИГЕЛ – "Пыяла". В четверг, 4 декабря, стриминговый сервис Apple Music опубликовал статистику по Украине, из которой стало известно, что "Пыяла" оказалась у украинцев на первом месте по прослушиваниям.Украинский Минкульт подает информацию в нужном ему ключе:"В украинском интернет-пространстве, в том числе среди подростков, распространяется сериал российского производства, который прямо распространяет насилие, криминал и эстетику, присущие стране-агрессору. Он содержит вражескую пропаганду, существование которой на Украине в условиях войны является недопустимым.""Будем помнить, что, пуская российский контент в наше информационное пространство – мы проиграем. Наша большая победа складывается из небольших выборов в пользу Украины", - предостерегает министерство в заключении своего заявления.Тем не менее, сериал продолжает набирать популярность и вызывать вопросы. В том числе и в России: некоторые общественные деятели и деятели культуры увидели в сериале романтизацию бандитизма и преступности, как это было с сериала "Бригада" Алексея Сидорова или "Бандитским Петербургом" Владимира Бортко."Популярность сериала на такую тему подрывает и недавно состряпанный миф о "европейскости" Украины, якобы давно принадлежащей "высшей", западной цивилизации. "Так это практически о наших из Кривбасса, там было почти точно также" - пишут украинские пользователи. И это забивает еще один гвоздь в крышку гроба авторов расистского мифа про лютых российских "орков" - и "цивилизованных" на западный манер жителей Украины. Так уж повелось, что и в хорошем, и в плохом - наши народы столетиями были вместе", - отмечает в своем материале для Украина.ру автор издания Георгий Василевский."Слово пацана", по его мнению, подкупил и российских, и украинских зрителей правдивостью и совсем недавней историей, очевидцы и участники которой могут засвидетельствовать правдивость художественного произведения.

https://ukraina.ru/20231204/1051723963.html

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новости, сериал, украина, кино, министерство культуры