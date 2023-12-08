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Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 08.12.2023 Украина.ру

Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Самолёт Ил-76 МЧС с группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-08T02:46

2023-12-08T02:46

2023-12-08T02:46

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"На спецборте МЧС России из Каира в Москву вернулись 68 россиян и членов их семей (в том числе 31 ребёнок)", - говорится в сообщении.В аэропорту Домодедово развёрнут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, тёплой одеждой и питанием. Всем прибывшим также оказывается медицинская и психологическая помощь.Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях."Оперативный штаб МЧС России продолжает работать на территории Египта", - отметили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20231207/1051838620.html

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новости, россия, москва, домодедово, мчс рф, ближний восток, сектор газа, палестино-израильский конфликт, эвакуация