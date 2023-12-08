Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрилет эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Самолёт Ил-76 МЧС с группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"На спецборте МЧС России из Каира в Москву вернулись 68 россиян и членов их семей (в том числе 31 ребёнок)", - говорится в сообщении.
В аэропорту Домодедово развёрнут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, тёплой одеждой и питанием. Всем прибывшим также оказывается медицинская и психологическая помощь.
Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.
"Оперативный штаб МЧС России продолжает работать на территории Египта", - отметили в ведомстве.
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