Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 08.12.2023 Украина.ру
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Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 08.12.2023 Украина.ру
Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Самолёт Ил-76 МЧС с группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-08T02:46
2023-12-08T02:46
новости
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москва
домодедово
мчс рф
ближний восток
сектор газа
палестино-израильский конфликт
эвакуация
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"На спецборте МЧС России из Каира в Москву вернулись 68 россиян и членов их семей (в том числе 31 ребёнок)", - говорится в сообщении.В аэропорту Домодедово развёрнут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, тёплой одеждой и питанием. Всем прибывшим также оказывается медицинская и психологическая помощь.Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях."Оперативный штаб МЧС России продолжает работать на территории Египта", - отметили в ведомстве.
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новости, россия, москва, домодедово, мчс рф, ближний восток, сектор газа, палестино-израильский конфликт, эвакуация
Новости, Россия, Москва, Домодедово, МЧС РФ, Ближний Восток, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, эвакуация

Очередная группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

02:46 08.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрилет эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву
Прилет эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Самолёт Ил-76 МЧС с группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"На спецборте МЧС России из Каира в Москву вернулись 68 россиян и членов их семей (в том числе 31 ребёнок)", - говорится в сообщении.
В аэропорту Домодедово развёрнут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, тёплой одеждой и питанием. Всем прибывшим также оказывается медицинская и психологическая помощь.
Большинство эвакуированных направляются в пункты временного размещения, развёрнутые в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.
"Оперативный штаб МЧС России продолжает работать на территории Египта", - отметили в ведомстве.
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