https://ukraina.ru/20231208/1051829891.html

"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине

"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине - 08.12.2023 Украина.ру

"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине

В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка сможет зафиксировать свои политические позиции. Если Зеленский будет находиться не в адекватном состоянии, его попытаются устранить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-08T05:30

2023-12-08T05:30

2023-12-08T05:30

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владимир зеленский

украина

выборы

россия

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переговоры

сво

главное управление разведки украины (гур)

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Сейчас очень сложно прогнозировать итоги конфликта на Украине, потому что европейцы и американцы будут склонять киевский режим к переговорам. При этом президент Владимир Зеленский будет выступать героически против, рассказал политолог. Если Зеленский по-прежнему будет находиться не в адекватном состоянии, возможно, его попытаются устранить. И попытка отравить жену Буданова, возможно, была предупреждением главе ГУР, если он попытается заняться политикой, добавил он.К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО — освобождение Херсона, Одесской и Николаевской областей — будут достигнуты. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051798377.html

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