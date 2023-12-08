"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине - 08.12.2023 Украина.ру
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"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине
"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине - 08.12.2023 Украина.ру
"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине
В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка сможет зафиксировать свои политические позиции. Если Зеленский будет находиться не в адекватном состоянии, его попытаются устранить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-08T05:30
2023-12-08T05:30
новости
владимир зеленский
украина
выборы
россия
кирилл буданов
президентские выборы
переговоры
сво
главное управление разведки украины (гур)
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Сейчас очень сложно прогнозировать итоги конфликта на Украине, потому что европейцы и американцы будут склонять киевский режим к переговорам. При этом президент Владимир Зеленский будет выступать героически против, рассказал политолог. Если Зеленский по-прежнему будет находиться не в адекватном состоянии, возможно, его попытаются устранить. И попытка отравить жену Буданова, возможно, была предупреждением главе ГУР, если он попытается заняться политикой, добавил он.К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО — освобождение Херсона, Одесской и Николаевской областей — будут достигнуты. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, владимир зеленский, украина, выборы, россия, кирилл буданов, президентские выборы, переговоры, сво, главное управление разведки украины (гур), ес, сша, политика, власти украины
Новости, Владимир Зеленский, Украина, выборы, Россия, Кирилл Буданов, президентские выборы, переговоры, СВО, Главное управление разведки Украины (ГУР), ЕС, США, политика, власти Украины

"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине

05:30 08.12.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
В следующем году возможна попытка переворота на Украине, когда военная верхушка сможет зафиксировать свои политические позиции. Если Зеленский будет находиться не в адекватном состоянии, его попытаются устранить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Сейчас очень сложно прогнозировать итоги конфликта на Украине, потому что европейцы и американцы будут склонять киевский режим к переговорам. При этом президент Владимир Зеленский будет выступать героически против, рассказал политолог.
"Но март следующего года, когда в России пройдут выборы, — это предел. То есть возможна попытка военного переворота на Украине. Украинские военные пытаются зафиксировать свои политические позиции", - подчеркнул Камкин.
Если Зеленский по-прежнему будет находиться не в адекватном состоянии, возможно, его попытаются устранить. И попытка отравить жену Буданова, возможно, была предупреждением главе ГУР, если он попытается заняться политикой, добавил он.
К любом случае, после окончания украинского конфликта цели СВО — освобождение Херсона, Одесской и Николаевской областей — будут достигнуты. И скорее всего, эти области войдут в состав России, рассказал политолог, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 05:49
Александр Перенджиев: Даже если Россия не увязнет в боях с ВСУ, Запад ударит ее в самом неожиданном местеДа, 2024 год вызывает в нас надежды на завершение СВО. Да, на Западе происходят кризисные явления. То, что Запад пытается склонить на свою сторону страны, которые в этот западный блок не входят, тоже свидетельствует о кризисе
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинавыборыРоссияКирилл Будановпрезидентские выборыпереговорыСВОГлавное управление разведки Украины (ГУР)ЕССШАполитикавласти Украины
 
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