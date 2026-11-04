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"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах
"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах - 04.11.2026 Украина.ру
"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах
Если трёхсторонняя встреча состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины. Потому что США не будут слишком беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2026-11-04T04:31
2026-11-04T04:31
2026-11-04T04:31
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Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что трёхсторонние переговоры с участием России, Украины и США предварительно запланированы на 4 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах.Отвечая на вопрос, может ли редкая трёхсторонняя встреча к чему-то привести, эксперт объяснил, что для начала она должна состояться — и что за ней может стоять.Ищенко начал с главного: для начала встрече нужно состояться. "Украина может в последний момент от встречи отказаться. Россия тоже может отказаться от встречи, если выяснится, что говорить не о чем", — объяснил он.При этом инициативу, как правило, проявлял киевский режим — то ему встреча нужна, то не нужна. А если встреча всё же состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины.Дальше — позиция США, и здесь эксперт был прям. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах. Они просто готовы будут расплатиться Украиной по своим счетам", — подчеркнул Ищенко.По его словам, американцы сами много раз заявляли, что это их прокси-война с Россией, помогали киевскому режиму оружием и боеприпасами, до сих пор предоставляют разведданные — и всё это придётся компенсировать. "Американские переговорщики пытаются спихнуть большую часть проблем именно на Украину: договориться с Россией о взаимодействии в трехстороннем формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией", — рассказал он.По мнению Ищенко, любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?".Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может иссякнуть уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
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"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах
Если трёхсторонняя встреча состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины. Потому что США не будут слишком беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что трёхсторонние переговоры с участием России, Украины и США предварительно запланированы на 4 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах.
Отвечая на вопрос, может ли редкая трёхсторонняя встреча к чему-то привести, эксперт объяснил, что для начала она должна состояться — и что за ней может стоять.
Ищенко начал с главного: для начала встрече нужно состояться. "Украина может в последний момент от встречи отказаться. Россия тоже может отказаться от встречи, если выяснится, что говорить не о чем", — объяснил он.
При этом инициативу, как правило, проявлял киевский режим — то ему встреча нужна, то не нужна. А если встреча всё же состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины.
Дальше — позиция США, и здесь эксперт был прям. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах. Они просто готовы будут расплатиться Украиной по своим счетам", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, американцы сами много раз заявляли, что это их прокси-война с Россией, помогали киевскому режиму оружием и боеприпасами, до сих пор предоставляют разведданные — и всё это придётся компенсировать.
"Американские переговорщики пытаются спихнуть большую часть проблем именно на Украину: договориться с Россией о взаимодействии в трехстороннем формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией", — рассказал он.
По мнению Ищенко, любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?".
Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может иссякнуть уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".