"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах - 04.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261104/rasplatitsya-ukrainoy-ischenko--o-tom-chto-ssha-gotovy-sdelat-na-peregovorakh-1084260646.html
"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах
"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах - 04.11.2026 Украина.ру
"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах
Если трёхсторонняя встреча состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины. Потому что США не будут слишком беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2026-11-04T04:31
2026-11-04T04:31
новости
украина
сша
россия
ростислав ищенко
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2026
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/11/1075744843_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_71bb6eb72b58e729d7403a178f3c2119.jpg
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что трёхсторонние переговоры с участием России, Украины и США предварительно запланированы на 4 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах.Отвечая на вопрос, может ли редкая трёхсторонняя встреча к чему-то привести, эксперт объяснил, что для начала она должна состояться — и что за ней может стоять.Ищенко начал с главного: для начала встрече нужно состояться. "Украина может в последний момент от встречи отказаться. Россия тоже может отказаться от встречи, если выяснится, что говорить не о чем", — объяснил он.При этом инициативу, как правило, проявлял киевский режим — то ему встреча нужна, то не нужна. А если встреча всё же состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины.Дальше — позиция США, и здесь эксперт был прям. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах. Они просто готовы будут расплатиться Украиной по своим счетам", — подчеркнул Ищенко.По его словам, американцы сами много раз заявляли, что это их прокси-война с Россией, помогали киевскому режиму оружием и боеприпасами, до сих пор предоставляют разведданные — и всё это придётся компенсировать. "Американские переговорщики пытаются спихнуть большую часть проблем именно на Украину: договориться с Россией о взаимодействии в трехстороннем формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией", — рассказал он.По мнению Ищенко, любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?".Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может иссякнуть уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/11/1075744843_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40035ccb467b24fe1545a6dbf8423029.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2026, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах

04:31 04.11.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если трёхсторонняя встреча состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины. Потому что США не будут слишком беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что трёхсторонние переговоры с участием России, Украины и США предварительно запланированы на 4 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах.
Отвечая на вопрос, может ли редкая трёхсторонняя встреча к чему-то привести, эксперт объяснил, что для начала она должна состояться — и что за ней может стоять.
Ищенко начал с главного: для начала встрече нужно состояться. "Украина может в последний момент от встречи отказаться. Россия тоже может отказаться от встречи, если выяснится, что говорить не о чем", — объяснил он.
При этом инициативу, как правило, проявлял киевский режим — то ему встреча нужна, то не нужна. А если встреча всё же состоится, она может стать как началом диалога, так и началом политического конца Украины.
Дальше — позиция США, и здесь эксперт был прям. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах. Они просто готовы будут расплатиться Украиной по своим счетам", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, американцы сами много раз заявляли, что это их прокси-война с Россией, помогали киевскому режиму оружием и боеприпасами, до сих пор предоставляют разведданные — и всё это придётся компенсировать.
"Американские переговорщики пытаются спихнуть большую часть проблем именно на Украину: договориться с Россией о взаимодействии в трехстороннем формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией", — рассказал он.
По мнению Ищенко, любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?".
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может иссякнуть уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияРостислав ИщенкоУкраина.рупереговорыновости переговоровПереговоры по Украине 2026Новости Украиныновости Украина руновости России и УкраиныАналитикааналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:21"В штурм ходят пехотинцы": эксперт раскрыл, почему ИИ не спасёт ВСУ от разгрома
06:03"Такого ужаса не видел нигде": в Луцке ТЦК мстят местным жителям
05:42Начало конца Украины? Ищенко об упрямстве Киева и надеждах на Европу
05:10Не разбитые мосты, а пылающие заводы: эксперт о том, что реально уничтожает ВСУ
04:31"Расплатиться Украиной": Ищенко — о том, что США готовы сделать на переговорах
20:47В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов
20:32Приговор года: Эстония наказала местного жителя за советский плакат 1941 года
20:32"Сил не было держать": Полетаев объяснил, как фронт переступил через Доброполье
20:00Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале
19:33Наскребут ли ВСУ резервы? Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают запасы Украины
19:22Экс-спикер Зеленского под ударом СБУ: Мендель заочно объявили подозрение в госизмене
19:08ВС РФ уничтожили логистику "Новой почты" в Бердичеве и потопили судно у Одессы
19:00Иван Скориков: Весной 2027 года в Европе начнутся процессы, которые могут поменять ход войны на Украине
18:41Турнир в память о вонкоре Александре Федорчаке, люди культуры и фронт. 03 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:36Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной
18:31Кривой Рог как предупреждение: эксперт показал, как рушится "кормовая база" ВСУ
18:25Зрада Экспресс: Пыточные Киева. Тайный лагерь смерти для призывников
18:10Какой регион к 2050 году будет лучшим в России, и куда поедут жить москвичи – Казаков и Караганов
18:00Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября
17:44Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте
Лента новостейМолния