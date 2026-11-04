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Не разбитые мосты, а пылающие заводы: эксперт о том, что реально уничтожает ВСУ
Не разбитые мосты, а пылающие заводы: эксперт о том, что реально уничтожает ВСУ - 04.11.2026 Украина.ру
Не разбитые мосты, а пылающие заводы: эксперт о том, что реально уничтожает ВСУ
Даже если перебить большую часть мостов через Днепр, снабжение ВСУ это не остановит: для 150 бригад нужно не больше 300 фур в день, и с этим справится один мост или паром. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
2026-11-04T05:10
2026-11-04T05:10
2026-11-04T05:10
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Отвечая на вопрос, влияют ли стратегические бомбардировки на фронт, эксперт разложил по цифрам логистику ВСУ — и показал, где проходит граница этого влияния.Полетаев напомнил, что на Днепре 22–23 мостовые переправы, часть из них многополосные. "У ВСУ на Левобережье воюет +/- 150 бригад. Чтобы снабжать бригаду, нужна 1-2 фуры в сутки. Чтобы полностью обеспечить весь фронт, нужно не больше 300 фур в день. С этим справится один двухполосный мост, а то и паром", — объяснил эксперт.Из этих цифр следует прямой вывод: удары по украинским переправам не могут полностью остановить снабжение фронта ВСУ. "Т.е. даже если мы большую часть мостов перебьем, на обеспечение фронта это не повлияет", — подчеркнул Полетаев.Но есть и вторая часть — то, на что влияют прилеты по мостам. "Но повлияет на функционирование государства", — констатировал эксперт.И вот здесь — главное: тыл и фронт на Украине связаны не напрямую, а с задержкой. "И если на Украине начнет рушиться тыл, это с некоторым лагом повлияет и на фронт, потому что регулярная армия – это производная от государства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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Не разбитые мосты, а пылающие заводы: эксперт о том, что реально уничтожает ВСУ
Даже если перебить большую часть мостов через Днепр, снабжение ВСУ это не остановит: для 150 бригад нужно не больше 300 фур в день, и с этим справится один мост или паром. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос, влияют ли стратегические бомбардировки на фронт, эксперт разложил по цифрам логистику ВСУ — и показал, где проходит граница этого влияния.
Полетаев напомнил, что на Днепре 22–23 мостовые переправы, часть из них многополосные. "У ВСУ на Левобережье воюет +/- 150 бригад. Чтобы снабжать бригаду, нужна 1-2 фуры в сутки. Чтобы полностью обеспечить весь фронт, нужно не больше 300 фур в день. С этим справится один двухполосный мост, а то и паром", — объяснил эксперт.
Из этих цифр следует прямой вывод: удары по украинским переправам не могут полностью остановить снабжение фронта ВСУ.
"Т.е. даже если мы большую часть мостов перебьем, на обеспечение фронта это не повлияет", — подчеркнул Полетаев.
Но есть и вторая часть — то, на что влияют прилеты по мостам. "Но повлияет на функционирование государства", — констатировал эксперт.
И вот здесь — главное: тыл и фронт на Украине связаны не напрямую, а с задержкой. "И если на Украине начнет рушиться тыл, это с некоторым лагом повлияет и на фронт, потому что регулярная армия – это производная от государства", — резюмировал собеседник издания.