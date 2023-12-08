https://ukraina.ru/20231208/1051828372.html
Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив"
Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив" - 08.12.2023 Украина.ру
Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив"
В Европе создавалась целая плеяда политиков и журналистов, которые действовали в рамках политики ценностей, лишенной здравого смысла. При этом США оставили за собой право действовать только из политики собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-08T04:10
2023-12-08T04:10
2023-12-08T04:10
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Подход США на Украине заключается в том, что они действуют исходя из политики собственных интересов. Европейцы же традиционно исходят из политики ценностей, рассказал политолог.Политика ценностей ЕС создавалась десятилетиями, в том числе американцами через различные неправительственные фонды. Создавалась целая плеяда политиков и журналистов, которые действовали в рамках политики ценностей, лишенной здравого смысла, добавил германист.А Евросоюз не может позволить себе такой разворот на 180 градусов и по инерции продолжают раскручивать тему Украины, потому что это укоренившаяся политика ценностей. Поэтому европейцам придется до конца тянуть этот локомотив, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, евросоюз, сша, украина, политика, интересы, война, конфликт, афганистан, политик, поддержка
Новости, ЕС, Евросоюз, США, Украина, политика, интересы, война, конфликт, Афганистан, политик, поддержка
Александр Камкин объяснил, почему США хотят уйти с Украины, заставляя ЕС в одиночку тянуть "локомотив"
В Европе создавалась целая плеяда политиков и журналистов, которые действовали в рамках политики ценностей, лишенной здравого смысла. При этом США оставили за собой право действовать только из политики собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин