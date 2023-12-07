https://ukraina.ru/20231207/1051834903.html

"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний Восток

"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний Восток - 07.12.2023 Украина.ру

"Россия троллит". Западные медиа возмущены визитом Путина на Ближний Восток

Ближневосточный визит президента России Владимира Путина, посетившего вчера Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, вызвал множество разносторонних откликов в мировой прессе.

2023-12-07T17:02

2023-12-07T17:02

2023-12-07T17:02

эксклюзив

украина

сша

саудовская аравия

оаэ

нефть

сектор газа

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Западные издания негодуют – ведь этот марш-бросок на Ближний Восток разрушает пропагандистские клише об изоляции, в которой, по мнению Брюсселя и Вашингтона, находится сегодня Российская Федерация."Поездка Путина в страны Персидского залива служит признаком того, что он чувствует себя все более уверенно, появляясь на международной арене спустя почти два года после начала боевых действий на Украине.Между тем Киев предпринимает отчаянные попытки захватить потерянные территории, сталкиваясь с усталостью Запада от конфликта и последствиями споров вокруг дальнейшего финансирования внутри Соединенных Штатов", – пишет об этом Bloomberg.Politico считает, что российский президент умышленно "троллит" Запад. Потому что он приехал разговаривать о проблемах нефтяного рынка как раз во время климатического саммита, проходящего сейчас в ОАЭ."Случайно или нет, но визит Путина (и особенно выбранный момент) выглядит этаким кукишем всемирному экологическому саммиту, который проходит всего в полутора часах езды. Его присутствие напомнило киноэффект расщепленного экрана: климатические переговоры о том, как отвадить мир от ископаемого топлива, в одном кадре, а Путин, у которого есть все основания качать нефть и дальше", – в другом", – рассуждают американские журналисты.Британское издание UnHeard посвятило ближневосточным переговорам Путина аналитическую статью, отмечая, что монархии Персидского залива постепенно выходят из-под влияния США и активно выстраивают контакты в Москвой и Пекином.Эксперт Такасимэ Кида рассказывает том, что отношения между Саудовской Аравией и США стремительно портятся буквально на глазах. Саудовское руководство уже не подчиняется командным директивам американского госдепартамента, а возмущенные американцы пытаются наказать за это строптивого союзника."В прошлом году Саудовская Аравия отказалась наращивать объемы добычи нефти и тем самым помогла России удержать экономику на плаву. Администрацию Байдена это, мягко говоря, разочаровало. Более того, всякий раз, когда нефть опускалась ниже 80 долларов за баррель, Саудовской Аравии каким-то образом удавалось припереть производителей ОПЕК+ к стенке и обеспечить стабильную цену за счет сокращения поставок.На этом фоне в декабре прошлого года Саудовская Аравия приняла у себя президента Китая Си Цзиньпина с трехдневным государственным визитом. Впоследствии, по настоянию Китая, Саудовскую Аравию пригласили в группу незападных экономик БРИКС (наряду с Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами).Таким образом, за последний год Саудовская Аравия вопреки всем желаниям и ожиданиям США еще больше сблизилась с Россией и Китаем. С тех пор колесо завертелось еще быстрее. 20 ноября Центральный банк Саудовской Аравии объявил о создании взаимного валютного механизма с Народным банком Китая на сумму 50 миллиардов юаней.Спустя всего десять дней стало известно, что после проверки Комитета по иностранным инвестициям США Вашингтон приказал принадлежащему Saudi Aramco венчурному фонду продать свою долю в высокотехнологичной полупроводниковой компании, поддерживаемой основателем OpenAI Сэмом Альтманом.Оба эти события наверняка окажутся судьбоносными. Раз правительство США по сути сказало бывшей аравийско-американской нефтяной компании: "Вашим деньгам здесь не рады: несите их в другое место", то политики в Эр-Рияде вполне могут заключить, что проблема в долларе как таковом, оборачиваясь в сторону валюты Китая", – пишет в своей статье Кида.Таким образом, враждебные действия со стороны Вашингтона, который недавно впервые ввел против саудитов санкции, ограничивая их доступ к передовым технологиям, дополнительно подталкивают Эр-Рияд к тому, чтобы переходить в международных расчетах с американского доллара на юань.Еще одной важной темой, которая отдаляет арабские государства от США, является ситуация в Палестине.Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты настаивали на прекращении израильских бомбардировок сектора Газа. Однако американское руководство упорно поддерживает действия Тель-Авива, которые привели к тяжелому гуманитарному кризису.Эта война тоже активно обсуждалась в ходе вчерашнего визита российского президента, поддержавшего усилия, направленные на достижение мира в Газе.Саудовская Аравия и ОАЭ недвусмысленно показали – поскольку Запад потворствует действиям израильской армии, арабские лидеры будут обсуждать мирное урегулирование в Палестине с его конкурентами."Эта встреча является продолжением усилий принца Мухаммеда ибн Салмана по сотрудничеству с влиятельными международными игроками с целью координации совместных действий, направленных на прекращение войны в секторе Газа, защиту гражданского населения и доставку гуманитарной помощи", – пишет о переговорах с Путиным саудовская газета Asharq Al-Awsat."В ходе своего общения Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по урегулированию военного конфликта на оккупированных палестинских территориях.Они согласились, что международное сообщество должно принять меры по достижению прекращения огня в секторе Газе. В этом контексте стороны подчеркнули необходимость установления постоянного и прочного мира в регионе на основе решения о двух государствах", –вторит этому эмиратское издание Al Ittihad.Пресса Глобального Юга тоже рассматривает визит Путина как признак ослабления западного диктата – не только в ситуации на Ближнем Востоке, но и в остальных ключевых аспектах глобальной экономики и политики, включая ситуацию на Украине."Этот визит подчеркивает меняющуюся ситуацию в украинском конфликте и мировой геополитике, которая позволяет Путину продемонстрировать обновленное чувство уверенности.Ближневосточное турне Путина происходит в тот момент, когда на Западе появляются признаки разногласий относительно поддержки Украины. Эти тенденции, помноженные на спорную политическую обстановку в США вокруг вопроса о помощи Украине, создают сложную атмосферу вокруг продолжающегося конфликта и его глобальных последствий.Визит также совпадает с последними важными событиями в организации ОПЕК+, в которой Россия играет ключевую роль. Решение организации продлить и увеличить сокращение добычи нефти будет важной темой для обсуждения, что еще больше подчеркнет решающее место России на мировом нефтяном рынке.Комбинация таких факторов, как появившиеся у Украины сложности с получением западной помощи, переключение внимание Запада на конфликт Израиль-ХАМАС и политический тупик в Вашингтоне может восприниматься Путиным как изменение ситуации в продолжающемся украинском конфликте в пользу России", – рассуждает об этом индийское издание Times of India.И такая широкая информационная реакция на однодневный визит в страны Персидского залива говорит об эффективности российского "троллинга".

https://ukraina.ru/20220520/1033990626.html

https://ukraina.ru/20180109/1019747504.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, сша, саудовская аравия, оаэ, нефть, сектор газа