https://ukraina.ru/20231207/1051824388.html
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана" - 07.12.2023 Украина.ру
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
Нашумевший сериал нулевых "Бригада" смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Об этом заявил 7 декабря на пленарном заседании Совфеда сенатор Иван Евстифеев
2023-12-07T12:48
2023-12-07T12:48
2023-12-07T12:48
сериал
новости
сенатор
украина
россия
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Сенатор Евстифеев выступил в защиту новой криминальной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте".Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество к размышлению.Кроме того, добавил сенатор, "Слово пацана", пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок". По мнению парламентария, они пропагандируют среди подростков опасный образ жизни.Украина.ру писало накануне, что в украинском сегменте ТикТока "Слово пацана" - один из самых популярнейших запросов. На Украине даже выдвигаются конспирологические версии о том, что россияне "специально" сняли этот сериал во время СВО, что бы смутить умы украинской молодежи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231204/1051723963.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сериал, новости, сенатор, украина, россия
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
Нашумевший сериал нулевых "Бригада" смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Об этом заявил 7 декабря на пленарном заседании Совфеда сенатор Иван Евстифеев
Сенатор Евстифеев выступил в защиту новой криминальной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте".
"Создатели сериала "Слово пацана" напоминают тем, кто знал это время, и показывают его тем, кто не знал, как это все было. И наша задача — сделать так, чтобы это никогда не повторилось", — сказал Евстифеев.
Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество к размышлению.
Кроме того, добавил сенатор, "Слово пацана", пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок". По мнению парламентария, они пропагандируют среди подростков опасный образ жизни.
Украина.ру писало накануне, что в украинском сегменте ТикТока "Слово пацана" - один из самых популярнейших запросов. На Украине даже выдвигаются конспирологические версии о том, что россияне "специально" сняли этот сериал во время СВО, что бы смутить умы украинской молодежи. Подробнее об этом можно прочитать здесь
.