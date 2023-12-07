"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана" - 07.12.2023 Украина.ру
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"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана" - 07.12.2023 Украина.ру
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
Нашумевший сериал нулевых "Бригада" смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Об этом заявил 7 декабря на пленарном заседании Совфеда сенатор Иван Евстифеев
2023-12-07T12:48
2023-12-07T12:48
сериал
новости
сенатор
украина
россия
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Сенатор Евстифеев выступил в защиту новой криминальной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте".Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество к размышлению.Кроме того, добавил сенатор, "Слово пацана", пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок". По мнению парламентария, они пропагандируют среди подростков опасный образ жизни.Украина.ру писало накануне, что в украинском сегменте ТикТока "Слово пацана" - один из самых популярнейших запросов. На Украине даже выдвигаются конспирологические версии о том, что россияне "специально" сняли этот сериал во время СВО, что бы смутить умы украинской молодежи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
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сериал, новости, сенатор, украина, россия
сериал, Новости, сенатор, Украина, Россия

"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"

12:48 07.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Премьера сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Нашумевший сериал нулевых "Бригада" смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Об этом заявил 7 декабря на пленарном заседании Совфеда сенатор Иван Евстифеев
Сенатор Евстифеев выступил в защиту новой криминальной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Создатели сериала "Слово пацана" напоминают тем, кто знал это время, и показывают его тем, кто не знал, как это все было. И наша задача — сделать так, чтобы это никогда не повторилось", — сказал Евстифеев.

Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество к размышлению.
Кроме того, добавил сенатор, "Слово пацана", пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок". По мнению парламентария, они пропагандируют среди подростков опасный образ жизни.
Украина.ру писало накануне, что в украинском сегменте ТикТока "Слово пацана" - один из самых популярнейших запросов. На Украине даже выдвигаются конспирологические версии о том, что россияне "специально" сняли этот сериал во время СВО, что бы смутить умы украинской молодежи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
4 декабря, 13:55Культура
Патриоты в ярости: саундтрек сериала "Слово пацана" на Украине так же популярен, как и сам сериалПесня российской группы АИГЕЛ, написанная в качестве саундтрека к сериалу Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" лидирует в украинских музыкальных топах, что видно из статистики Apple Music, опубликованной 4 декабря
 
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