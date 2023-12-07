"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"

Патриоты в ярости: саундтрек сериала "Слово пацана" на Украине так же популярен, как и сам сериал

Песня российской группы АИГЕЛ, написанная в качестве саундтрека к сериалу Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" лидирует в украинских музыкальных топах, что видно из статистики Apple Music, опубликованной 4 декабря