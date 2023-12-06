https://ukraina.ru/20231206/1051749321.html

Почему российский сериал "Слово пацана" так понравился жителям Украины и за что его ненавидят нацисты

Почему российский сериал "Слово пацана" так понравился жителям Украины и за что его ненавидят нацисты - 06.12.2023 Украина.ру

Почему российский сериал "Слово пацана" так понравился жителям Украины и за что его ненавидят нацисты

Киносериал про молодежные районные группировки времен позднего СССР стал неожиданно очень популярным не только в России, но и в Украине. И это несмотря на килотонны антисовесткой и антироссийской пропаганды, вбрасываемой в сознание людей в течении многих лет

2023-12-06T05:46

2023-12-06T05:46

2023-12-06T05:55

эксклюзив

украина

украинские националисты

сериал

россия

фильм

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Возвращение пацановСообщается, что в украинском сегменте ТикТока "Слово пацана" - один из самых популярнейших запросов. В Украине даже выдвигаются конспирологические версии о том, что россияне "специально" сняли этот сериал во время СВО, что бы смутить умы украинской молодежи. Так почему же "Слово пацана" - так "зашло"?Многосерийный фильм об уличных парнях конца 80-х годов стал действительно ярким явлением в современном российском кинематографе. Лента сделана настолько качественно и достоверно, что местами смотрится почти как документальное кино. И дело не только в тщательном подборе костюмов и реквизитов, от вязаных шапочек-"гребней" - до советских интерьеров с сервантами и коврами. И это не просто – криминальная драма. Сериал Жоры Крыжовникова (Андрея Першина) не только атмосферно передает антураж тех лет и зарисовки жизни "на районах", но и настроения и мотивы поведения молодежи эпохи развала СССР.Впрочем, натуралистическим изображением уголовных похождений после "Бригады" и "Бумера" вроде бы никого и не удивишь. Но "Слово пацана" весьма убедительно передает, как и по каким причинам примерный советский пионер, который прилежно учит английский и ходит в музыкальную школу – из третируемого "чушпана" превращается в жесткого "мотальщика". А люди, жившие в то время и так или иначе бывшие свидетелями или участниками подобных событий, видят целые куски сюжета, словно скопированные из их молодости."Слово пацана" вызвало и большой успех, и неоднозначную реакцию в российских соцсетях, и не только. Но стоит заметить, что на самом деле - группировщики показаны в нем без всякой идеализации. Вполне очевидно, что они приходят в "кадку" из страха перед уличной стихией, находятся в ней под постоянной угрозой наказания за любой проступок, подвергаются унижениям и избиениям со стороны "старших". Вряд ли тут можно говорить о безоглядной "романтизации преступности", с которой выступают критики сериала. Да и "смотрящие" за группировкой чистые уголовники – в "Слове пацана" показаны очень неприглядно. Другое дело, что уличные пацаны тут не "расчеловечены", но изображены живыми людьми. И показаны не только жестокими и дерзкими, но и ранимыми и уязвимыми подростками. Также по-своему стремящимися к справедливости – как ее понимают на улице.Так, группировщик Марат, "Адидас младший" (Рузиль Минекаев), сам подставляясь под удар "смотрящих", пытается всеми способами уберечь от наперсточников мать своего друга Андрея "Пальто" (Леон Кемстач). Но все попытки преступным же путем "восстановить справедливость" ведут лишь к новому злу, спираль которого раскручивается по возрастающей. И "Слово пацана" - это все же не романтизация уличного насилия. А скорее весьма трагический и жесткий рассказ о криминализации, постигшей всю страну и ее цвет – молодежь, в период распада и либеральных "перестроечных" реформ.И конечно, сегодня мало кто хотел бы это все возродить. Но смотреть интересно и полезно. В том числе и для того, чтобы понять причины – почему так вышло? И не допустить повторения.Но почему в разгар СВО и антироссийской пропаганды – сериал из РФ так зашел украинцам?Правдивая драмаЖители Украины старших возрастов, как и россияне – с этим фильмом могут словно перенестись в свою молодость. Но многие данные говорят о том, что чаще всего "Слово пацана" смотрит украинская молодежь. И этот интерес может иметь целый ряд причин.Во-первых, молодые люди в Украине, как и везде – сейчас сильно разобщены и атомизированны. Это – мировая проблема, связанная с целым рядом факторов. Но в Украине рост отчуждения и раскола людей усугублен еще и политикой национализма, государственно-полицейского диктата и государственного террора. Ведь скажи не то, что принято, а то, что в душе, например, по русский язык или русскую православную веру, и вмиг окажешься в СБУ. Сериал же о сплоченности и солидарности "районщиков", пусть и весьма специфической – выглядит как некая альтернатива происходящему в стране.Во-вторых, в то время как взрослые ведут войну, молодежь ищет – "свою войну". Просто по закону подражания и подобия. Случайно или нет, но пик движения казанских группировок и разборок "район на район" по всему СССР – пришелся на время войны в Афганистане. Которая в "Слове пацана" тоже не раз упоминается.В–третьих, можно предположить, что при преследовании за любой мало-мальски политизированный протест - "пацанский движ" может выглядеть как возможная фронда против крайнего государственного национализма.В-четвертых, на постсоветской сцене явно образовался дефицит фильмов для детей и молодежи. Правда, "Слово пацана. Кровь на асфальте" - детским фильмом никак не назовешь. Но он про молодежные проблемы, тем и интересен юному зрителю. А буллинг и троллинг в школьной среде – разве он также не касается украинских подростков, как и всех остальных детей?В-пятых, "Слово пацана" охотно смотрят не только пацаны, но и девочки. И вряд ли их так уж сильно прельщают сцены жестких уличных разборок. Но в фильме есть любовные истории. И брутальные "мотальщики" 80-х в них действительно выглядят романтичными и скромными кавалерами по отношению к своим девушкам (но не их "старшие"-уголовники). А советские школьницы, подруги малолетних бандитов – весьма целомудренные. Кто хорошо помнит и знает то время – тот подтвердит, что в основном так и было. А также в фильме очень пронзительно и многократно показано, что приходилось выносить матерям недорослей, искавших "героизма" в уличном криминале.И еще, сегодня официальная история Украины подает наше недавнее прошлое исключительно в негативе. Но и в Украине молодежь слышала от старших поколений разное о том времени, когда мы были вместе. Сериал "Слово пацана" - это достаточно реалистичный и динамичный рассказ о позднем советском времени, без прикрас – но и без оголтелого очернительства. При чем в близкой и доступной тинейджерам форме. И детям всегда интересно узнать правду - как на самом деле жили их родители.Общая культура – против национализма и ненавистиПоэтому российский сериал "убойной силы" и вызывает тревогу в украинском националистическом сообществе. И для беспокойства там действительно есть много оснований.В ТикТоке в пожарном порядке уже записывают свои обращения против сериала и совсем юные блогерши, и ВСУшники. "Слово пацана" идет только с ноября, но уже наделало такого "шухера", что на него отреагировало большинство украинских блогеров. При чем характерно, что этот сериал смог сломать табу предубеждения против российского кино и культуры, которое насаждалось последние годы в Украине. "Еще вчера все были против всего российского, а сегодня – ждут выхода новой серии" - констатировал один украинский военный, записавший свое видеообращение прямо в окопе.На что отвечают: "Смотрю, что нравится", "Я не понимаю, если мы посмотрим этот сериал, то будет конец света"?, "Сериал о жизни". При этом у поклонников российского кино больше здравого смысла, чему их оппонентов: "Я считаю, что это история, которую должны знать все", "Если Украина не делает реально хорошие сериалы, то что нам делать?", "В сериале ноль политики, он просто классный".Правда, есть в украинских соцсетях и совершенно параноические попытки связать этот сериал с СВО. Якобы таким образом российскую молодежь побуждают идти на "забивоны", потом они попадут в исправительные учреждения, а оттуда – на войну. А идея защиты "своего района" будто бы ляжет в основу патриотизма. Или вот такое: "Это как памятка, куда нас откатят, если мы проиграем. Они свою молодежь готовят, но и наша – зацепилась".Но говорить про популяризацию криминала посредством российского сериала его украинским противникам не стоит. Украина по этой части и сама кому угодно фору даст, да и не фильмы порождают криминал. В Украине и сейчас процветает организованная преступность. В некоторых регионах действуют ОПГ почти как в 90-е, только модернизированные в духе времени – но со своими "ворами в законе" и "смотрящими".При этом в советском обществе молодежные "районные" группировки были принципиально аполитичны, но все равно по сути своей противостояли официальному строю. А в современной Украине с ее вопиющими социальными противоречиями, которые только усугубляются на фоне военных действий, с полным развалом экономики и урезанием социальной сферы, с растущей пропастью между бедными и богатыми, в условиях, когда дети высокопоставленных родителей сбежали за границу, а на фронт вылавливают и отправляют в подавляющем большинстве простых людей – взрывоопасного материала в разы больше, чем в позднем СССР. И теперь такого рода движение пацанов из спальных районов может представлять определенную угрозу и нынешней украинской элите.А что еще может раздражать националистов - так это подробный показ в сериале советского времени. Где и Украина, и Россия – были вместе. При чем на самом деле в "Слове пацана" поздняя советская действительность, включая казенную атмосферу в школах, где педагоги уже упустили молодежь и отдали ее под влияние преступного мира, показана достаточно критично. Но объективное отражение с пищей для размышления – это не то, что нужно врагам нашего прошлого и настоящего. Им необходима– голая "чернуха", закидывание грязью всего, связанного с СССР и Россией, тысячекратное повторение заклинаний про ГУЛАГ и голодомор. А в сериале та же советская милиция - совсем не подобна монстру НКВД на службе у тоталитарного государства. И милицейские инспектора время от времени, но искренне пытаются и помочь, и перевоспитать малолетних боевиков "с района".При нынешнем же режиме в Украине дело доходит до полного абсурда, и уже обсуждаются даже - отказ от таких "советских" блюд, как салат оливье и винегрет под "шубой". А тут фильм, где все дышит тщательно переданной атмосферой поздней социалистической эпохи, со всеми ее недостатками и достоинствами. И уже только за это "Слово пацана" можно считать "покушением на державу".А еще в сериале, где действия происходят в Казани, ну совершенно "не раскрыта тема" межнациональной вражды. Татары и русские там живут мирно, включая группировщиков – которые дерутся по "районному", а не национальному признаку.И видимо, украинский режим не хочет, чтобы внимание молодого поколения, которому он столько лет промывал мозги, теряло концентрацию, отвлекалось от националистического дурмана даже на криминальные истории и понятия из 80-х, если они показаны в российском кино.Популярность сериала на такую тему подрывает и недавно состряпанный миф о "европейскости" Украины, якобы давно принадлежащей "высшей", западной цивилизации. "Так это практически о наших из Кривбасса, там было почти точно также" - пишут украинские пользователи. И это забивает еще один гвоздь в крышку гроба авторов расистского мифа про лютых российских "орков" - и "цивилизованных" на западный манер жителей Украины. Так уж повелось, что и в хорошем, и в плохом - наши народы столетиями были вместе.И именно наша общность, кажется, и страшит сегодня правящий режим Украины. Их неприятно поразило то, что несмотря на спровоцированный военный конфликт, снос памятников, языковой запрет и массированную пропаганду ненависти, им до сих пор так и не удалось полностью разорвать культурную связь между народами России, Белоруссии и Украины.И видимо, самое главное, чем подкупает "Слово пацана" и российских, и украинских зрителей – так это своей правдивостью. Правда – всегда было главной силой лучших образцов русского, советского, российского искусства.

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Георгий Василевский

эксклюзив, украина, украинские националисты, сериал, россия, фильм