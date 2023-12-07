"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Нам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного, у Киева постоянно что-то появляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В качестве подтверждения эксперт привёл "свежий пример" с Финляндией, совсем недавно заявившей, что она будет поставлять на Украину боеприпасы.
"Я не знаю, нагнули Финляндию или она сама решила прогнуться, но факт остается фактом", - сказал Перенджиев.
По его словам, не исключено, что Запад может заставить оказать помощь Украине даже те страны, которые мы считаем дружественными, включая Армению и Азербайджан. Эксперт подчеркнул, что при сложившейся в регионе крайне непростой ситуации "нельзя сбрасывать со счетов" весь Южный Кавказ, не говоря уже о Грузии.
"Может быть, сейчас будет скандал, но я не исключаю, что и из среднеазиатских республик какая-то помощь поступит. Они же официально говорят, что "многовекторность" обеспечивает им национальную безопасность", - отметил Перенджиев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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