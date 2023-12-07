"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051815021.html
"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине
"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине - 07.12.2023 Украина.ру
"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине
Нам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного, у Киева постоянно что-то появляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-07T08:41
2023-12-07T08:41
новости
украина
всу
снаряды
военная помощь
запад
закавказье
средняя азия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39281d49a55db575719d58d2f54f8283.jpg.webp
В качестве подтверждения эксперт привёл "свежий пример" с Финляндией, совсем недавно заявившей, что она будет поставлять на Украину боеприпасы."Я не знаю, нагнули Финляндию или она сама решила прогнуться, но факт остается фактом", - сказал Перенджиев.По его словам, не исключено, что Запад может заставить оказать помощь Украине даже те страны, которые мы считаем дружественными, включая Армению и Азербайджан. Эксперт подчеркнул, что при сложившейся в регионе крайне непростой ситуации "нельзя сбрасывать со счетов" весь Южный Кавказ, не говоря уже о Грузии.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51ff84a177a3a2e4153510504508f5d5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, снаряды, военная помощь, запад, закавказье, средняя азия, сво
Новости, Украина, ВСУ, снаряды, военная помощь, Запад, Закавказье, Средняя Азия, СВО

"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине

08:41 07.12.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Нам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного, у Киева постоянно что-то появляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В качестве подтверждения эксперт привёл "свежий пример" с Финляндией, совсем недавно заявившей, что она будет поставлять на Украину боеприпасы.
"Я не знаю, нагнули Финляндию или она сама решила прогнуться, но факт остается фактом", - сказал Перенджиев.
По его словам, не исключено, что Запад может заставить оказать помощь Украине даже те страны, которые мы считаем дружественными, включая Армению и Азербайджан. Эксперт подчеркнул, что при сложившейся в регионе крайне непростой ситуации "нельзя сбрасывать со счетов" весь Южный Кавказ, не говоря уже о Грузии.
"Может быть, сейчас будет скандал, но я не исключаю, что и из среднеазиатских республик какая-то помощь поступит. Они же официально говорят, что "многовекторность" обеспечивает им национальную безопасность", - отметил Перенджиев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
07:49
В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине
 
НовостиУкраинаВСУснарядывоенная помощьЗападЗакавказьеСредняя АзияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Провал в Сенате, убийство Кивы. Главное на Украине на утро 7 декабря
09:21Жителя Тюменской области задержали по делу о финансировании ВСУ - ФСБ
09:09"Усилит террор": военный эксперт о дальнейшем поведении Украины
09:00Байден впал в отчаяние из-за планов Трампа — обозреватель
08:51Запад слабеет. Увидит ли мир смерть демократии
08:41"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине
08:40Демарш? Корнилова удивила отмена выступления Зеленского в сенате США
08:23К борьбе с польскими дальнобойщиками подключилась Великобритания
08:15Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — Корнилов
08:14"Пятый раздел Польши". На этот раз – в пользу украинцев
08:04"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада
07:59Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ под Соледаром
07:49В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее рано
07:42Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине
07:27США потеряли связь с реальностью — посол Антонов
07:25Блокирование помощи даже Израилю говорит о драматическом сдвиге в США – Пушков
07:17Кандидат в президенты США считает события на Украине "бессмысленной войной"
06:49Алексей Фененко: Польша и Финляндия уже нанесли России удар, который позволит ВСУ запереться в Павлограде
06:43"Ставки слишком высоки": Салливан призвал конгрессменов поддержать помощь Украине
06:39Классовая сегрегация и неумение читать. Что показало исследование уровня украинского образования
Лента новостейМолния