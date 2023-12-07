https://ukraina.ru/20231207/1051815021.html

"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине

"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине - 07.12.2023 Украина.ру

"Ничего подобного!": военный эксперт о "снарядном голоде" на Украине

Нам сейчас щедро подкидывают информацию, что у ВСУ снарядный голод, а западные арсеналы пусты. Ничего подобного, у Киева постоянно что-то появляется. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-07T08:41

2023-12-07T08:41

2023-12-07T08:41

новости

украина

всу

снаряды

военная помощь

запад

закавказье

средняя азия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39281d49a55db575719d58d2f54f8283.jpg.webp

В качестве подтверждения эксперт привёл "свежий пример" с Финляндией, совсем недавно заявившей, что она будет поставлять на Украину боеприпасы."Я не знаю, нагнули Финляндию или она сама решила прогнуться, но факт остается фактом", - сказал Перенджиев.По его словам, не исключено, что Запад может заставить оказать помощь Украине даже те страны, которые мы считаем дружественными, включая Армению и Азербайджан. Эксперт подчеркнул, что при сложившейся в регионе крайне непростой ситуации "нельзя сбрасывать со счетов" весь Южный Кавказ, не говоря уже о Грузии.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, снаряды, военная помощь, запад, закавказье, средняя азия, сво