https://ukraina.ru/20231207/1051813789.html

"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада

"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада - 07.12.2023 Украина.ру

"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада

Есть надежда, что Запад в 2024 году будет отвлечён на Ближний Восток и Тайвань. Но он сам может спровоцировать конфликт в тех регионах, о которых мы стали забывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-07T08:04

2023-12-07T08:04

2023-12-07T08:04

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В настоящее время армянские военнослужащие проходят обучение во Франции, а между Ереваном и Парижем готовится соглашение о военно-техническом сотрудничестве, рассказал эксперт. И это притом, что Армения делает всё больше демаршей в отношении России, "игнорирует саммиты ОДКБ и отказывается от учений".По его словам, "сюжет там закручивается лихо", что касается не только отношения между Арменией, Азербайджаном и Турцией, но и Ирана."Да, Тегеран не во всех вопросах будет поддерживать Москву. Но если Армения станет союзником Запада, то иранская республика воспримет это для себя в качестве угрозы. Никуда не исчез и фактор Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Мы рискуем получить очень неприятный для себя сценарий. А нам его готовят", - подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051808067.html

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новости, россия, запад, закавказье, украина, армения, азербайджан, турция, иран, грузия, франция, сво