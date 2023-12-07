"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада - 07.12.2023 Украина.ру
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"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада
"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада - 07.12.2023 Украина.ру
"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада
Есть надежда, что Запад в 2024 году будет отвлечён на Ближний Восток и Тайвань. Но он сам может спровоцировать конфликт в тех регионах, о которых мы стали забывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-07T08:04
2023-12-07T08:04
новости
россия
запад
закавказье
украина
армения
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В настоящее время армянские военнослужащие проходят обучение во Франции, а между Ереваном и Парижем готовится соглашение о военно-техническом сотрудничестве, рассказал эксперт. И это притом, что Армения делает всё больше демаршей в отношении России, "игнорирует саммиты ОДКБ и отказывается от учений".По его словам, "сюжет там закручивается лихо", что касается не только отношения между Арменией, Азербайджаном и Турцией, но и Ирана."Да, Тегеран не во всех вопросах будет поддерживать Москву. Но если Армения станет союзником Запада, то иранская республика воспримет это для себя в качестве угрозы. Никуда не исчез и фактор Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Мы рискуем получить очень неприятный для себя сценарий. А нам его готовят", - подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051808067.html
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новости, россия, запад, закавказье, украина, армения, азербайджан, турция, иран, грузия, франция, сво
Новости, Россия, Запад, Закавказье, Украина, Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия, Франция, СВО

"Может спровоцировать Южный Кавказ": военный эксперт о возможном ударе Запада

08:04 07.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ В. Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
© POOL
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Есть надежда, что Запад в 2024 году будет отвлечён на Ближний Восток и Тайвань. Но он сам может спровоцировать конфликт в тех регионах, о которых мы стали забывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В настоящее время армянские военнослужащие проходят обучение во Франции, а между Ереваном и Парижем готовится соглашение о военно-техническом сотрудничестве, рассказал эксперт. И это притом, что Армения делает всё больше демаршей в отношении России, "игнорирует саммиты ОДКБ и отказывается от учений".
"Понятное дело, что наши противники там что-то затевают. России надо быть к этому готовой. Наши миротворцы в Карабахе или военная база в Гюмри – это недостаточные инструменты. Я не хочу давать советы нашим дипломатам. Но я считаю, что российское общество нужно об этом проинформировать. Хотелось бы получить ответ на вопрос, предпринимаем ли мы какие-то меры, чтобы не дать Западу разжечь новую войну на Южном Кавказе", - отметил Перенджиев.
По его словам, "сюжет там закручивается лихо", что касается не только отношения между Арменией, Азербайджаном и Турцией, но и Ирана.
"Да, Тегеран не во всех вопросах будет поддерживать Москву. Но если Армения станет союзником Запада, то иранская республика воспримет это для себя в качестве угрозы. Никуда не исчез и фактор Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Мы рискуем получить очень неприятный для себя сценарий. А нам его готовят", - подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
06:49
Алексей Фененко: Польша и Финляндия уже нанесли России удар, который позволит ВСУ запереться в ПавлоградеДумаете, после взятия Славянска, Краматорска или Угледара у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет оборонительных линий? Ничего подобного — у них еще остались сильные рубежи, которые доставят русской армии много хлопот.
 
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