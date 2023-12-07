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Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России

Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России - 07.12.2023 Украина.ру

Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России

России следует всерьёз ответить на убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, так как это удар по самой РФ. Об этом заявил экс-нардеп Олег Царёв, на которого также ранее было организовано покушение

2023-12-07T01:50

2023-12-07T01:50

2023-12-07T01:50

новости

олег царев

илья кива

украина

сбу

главное управление разведки украины (гур)

теракт

убийство

сво

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Он раскрыл подробности того, как работают спецслужбы Украины. По словам Царёва, представители Главного управления разведки готовят специальный список, который согласовывает СБУ. Затем его лично визирует президент страны Владимир Зеленский, о чём погибший экс-депутат Рады Кива знал. Украинские спецслужбы работают эффективно, считает он. Они находят легковнушаемых людей, которым дают задания – перенести оружие, проследить за машиной и прочее. По его мнению убийство Ильи Кивы не следует рассматривать сквозь призму его антироссийских высказываний. Сейчас России нужно перейти к решительным действиям в ответ на такие вызовы. Ранее, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело застреленного бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Следом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России украинские спецслужбы будут проводить больше "спецопераций" по уничтожению тех, кого в Киеве считают "предателями Украины".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег царев, илья кива, украина, сбу, главное управление разведки украины (гур), теракт, убийство, сво