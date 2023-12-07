Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051808961.html
Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России
Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России - 07.12.2023 Украина.ру
Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России
России следует всерьёз ответить на убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, так как это удар по самой РФ. Об этом заявил экс-нардеп Олег Царёв, на которого также ранее было организовано покушение
2023-12-07T01:50
2023-12-07T01:50
новости
олег царев
илья кива
украина
сбу
главное управление разведки украины (гур)
теракт
убийство
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036931272_22:12:847:476_1920x0_80_0_0_b3b47a6ec58c44907bc3c5af6d7797d8.jpg
Он раскрыл подробности того, как работают спецслужбы Украины. По словам Царёва, представители Главного управления разведки готовят специальный список, который согласовывает СБУ. Затем его лично визирует президент страны Владимир Зеленский, о чём погибший экс-депутат Рады Кива знал. Украинские спецслужбы работают эффективно, считает он. Они находят легковнушаемых людей, которым дают задания – перенести оружие, проследить за машиной и прочее. По его мнению убийство Ильи Кивы не следует рассматривать сквозь призму его антироссийских высказываний. Сейчас России нужно перейти к решительным действиям в ответ на такие вызовы. Ранее, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело застреленного бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов. Следом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России украинские спецслужбы будут проводить больше "спецопераций" по уничтожению тех, кого в Киеве считают "предателями Украины".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036931272_113:0:748:476_1920x0_80_0_0_3d144425bb7e74cf0ac85b953ab82d07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, олег царев, илья кива, украина, сбу, главное управление разведки украины (гур), теракт, убийство, сво
Новости, Олег Царев, Илья Кива, Украина, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), теракт, убийство, СВО

Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России

01:50 07.12.2023
 
© Нина ЗотинаОлег Царев интервью
Олег Царев интервью
© Нина Зотина
Читать в
России следует всерьёз ответить на убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, так как это удар по самой РФ. Об этом заявил экс-нардеп Олег Царёв, на которого также ранее было организовано покушение
"Надо давать ответ, потому что они не боятся. А должны боятся. В 2015 году они приняли закон об СБУ (прим. ред. – Служба безопасности Украины), где прописали, что СБУ обязаны устранять "врагов Украины" (…) и по этому списку они работают. Особенно по по публичным лицам. Там будет и дальше, пока они будут чувствовать себя в безопасности, пока мы не дадим сдачи", – сказал Царёв для RT.
Он раскрыл подробности того, как работают спецслужбы Украины. По словам Царёва, представители Главного управления разведки готовят специальный список, который согласовывает СБУ. Затем его лично визирует президент страны Владимир Зеленский, о чём погибший экс-депутат Рады Кива знал.

"Это не закрытая информация и Кива о ней знал. Он приехал в один из самых закрытых посёлков Подмосковья, там камеры, там охрана и считалось, что там безопасно. Вышло, что это не так", – добавил Царёв.

Украинские спецслужбы работают эффективно, считает он. Они находят легковнушаемых людей, которым дают задания – перенести оружие, проследить за машиной и прочее.
"Украина – центр по производству синтетических наркотиков, которые доставляют и в Россию. А наркоманы за дозу выполнят всё что угодно", – подчеркнул Царёв.
По его мнению убийство Ильи Кивы не следует рассматривать сквозь призму его антироссийских высказываний. Сейчас России нужно перейти к решительным действиям в ответ на такие вызовы.

"Дело не в Киве. Если Россия его приняла, Россия отвечает за его безопасность. Удар по Киве – это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьёз. И отвечать всерьёз, а не писать о том, что нам его не очень жалко", – заявил Царев.

Ранее, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело застреленного бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.
Следом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России украинские спецслужбы будут проводить больше "спецопераций" по уничтожению тех, кого в Киеве считают "предателями Украины".
 
НовостиОлег ЦаревИлья КиваУкраинаСБУГлавное управление разведки Украины (ГУР)терактубийствоСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:56В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
01:50Царёв назвал убийство Ильи Кивы ударом по России
01:09Законопроект о помощи Украине не прошёл процедурное голосование в сенате США
01:02Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы
00:37Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью
00:20Деньги для Украины продлевают конфликт – Песков
00:06Ермак уговаривал Сийярто поменять венгерскую позицию по вступлению Украины в ЕС
23:48В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
23:33G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
23:13Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки
23:09Дмитрий Краснов: СБУ убила Киву безнаказанно, пока Эстония оценивает "пригодность" русских
22:57Грег Вайнер: Пока Путин в ОАЭ отстаивает интересы России, агентам СБУ дали команду "Фас"
22:56В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов
22:42Страны G7 в 2024 году продолжат вооружать Украину
22:23Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден
22:04За экс-депутом Рады Кивой до убийства была организована слежка – СМИ
21:46Уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд
21:11США выделили Украине $175 млн в рамках нового пакета военной помощи
21:04Обстрел ВСУ лишил жизни 2-х спасателей МЧС, ещё 13 человек ранены
20:45Киев получил меньше половины от обещанного ЕС количества снарядов – Reuters
Лента новостейМолния