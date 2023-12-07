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Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы

Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы - 07.12.2023 Украина.ру

Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы

В России украинские спецслужбы будут проводить больше "спецопераций" по уничтожению тех, кого в Киеве считают "предателями Украины". Об этом 6 декабря в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт "ТСН"

2023-12-07T01:02

2023-12-07T01:02

2023-12-07T01:03

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сво

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По его словам, сегодня Служба безопасности и Главное управление разведки якобы имеют "очень эффективную агентурную сеть в России", а потому "контролируют происходящие там процессы". На Украине, кроме того, существует некие "реестры людей-предателей, которые так или иначе существенно помогали России". Получат "всё, что нужно" в том числе уехавшие из Украины в 2014-м году, пообещал спикер Офиса президента. Сегодня в России, по информации Подоляка, "царит сплошной хаос", который будет нарастать. "Положительным сигналом" Подоляк называет убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, терроризм, всу, сбу, главное управление разведки украины (гур), михаил подоляк, илья кива, сво