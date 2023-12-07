Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы - 07.12.2023 Украина.ру
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Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы
Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы - 07.12.2023 Украина.ру
Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы
В России украинские спецслужбы будут проводить больше "спецопераций" по уничтожению тех, кого в Киеве считают "предателями Украины". Об этом 6 декабря в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт "ТСН"
2023-12-07T01:02
2023-12-07T01:03
новости
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всу
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михаил подоляк
илья кива
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По его словам, сегодня Служба безопасности и Главное управление разведки якобы имеют "очень эффективную агентурную сеть в России", а потому "контролируют происходящие там процессы". На Украине, кроме того, существует некие "реестры людей-предателей, которые так или иначе существенно помогали России". Получат "всё, что нужно" в том числе уехавшие из Украины в 2014-м году, пообещал спикер Офиса президента. Сегодня в России, по информации Подоляка, "царит сплошной хаос", который будет нарастать. "Положительным сигналом" Подоляк называет убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.
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новости, украина, терроризм, всу, сбу, главное управление разведки украины (гур), михаил подоляк, илья кива, сво
Новости, Украина, терроризм, ВСУ, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Михаил Подоляк, Илья Кива, СВО

Банковая пообещала больше расправ, подобных убийству Кивы

01:02 07.12.2023 (обновлено: 01:03 07.12.2023)
 
© Михаил Подоляк/Facebook
© Михаил Подоляк/Facebook
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В России украинские спецслужбы будут проводить больше "спецопераций" по уничтожению тех, кого в Киеве считают "предателями Украины". Об этом 6 декабря в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт "ТСН"
По его словам, сегодня Служба безопасности и Главное управление разведки якобы имеют "очень эффективную агентурную сеть в России", а потому "контролируют происходящие там процессы".
На Украине, кроме того, существует некие "реестры людей-предателей, которые так или иначе существенно помогали России".
"Наши спецслужбы гораздо эффективнее сегодня работают и контролируют территорию Российской Федерации и могут там подобраться к кому угодно", – заявил Подоляк.
Получат "всё, что нужно" в том числе уехавшие из Украины в 2014-м году, пообещал спикер Офиса президента. Сегодня в России, по информации Подоляка, "царит сплошной хаос", который будет нарастать.

"Обеспечить всех зонтиком безопасности не удастся в Российской Федерации. И давайте дальше ожидать определённых положительных сигналов", – подытожил советник ОП.

"Положительным сигналом" Подоляк называет убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого застрелили 6 декабря в Подмосковье. По факту произошедшего в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело. По данным Reuters, Киву застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов.
 
НовостиУкраинатерроризмВСУСБУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Михаил ПодолякИлья КиваСВО
 
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