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"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы
"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру
"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы
В эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем
2023-12-06T19:11
2023-12-06T19:11
2023-12-06T19:49
новости
украина
кива
убийство
сбу
главное управление разведки украины (гур)
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С улыбкой ведущая сообщила, что "награда нашла своего героя", а вся редакция рада тому, что в ГУР подтвердили информацию. В заключении она объявила, что надеется, что такая судьба настигнет всех "предателей Украины", потому что большего они не достойны. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кива, убийство, сбу, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Кива, убийство, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)
"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы
19:11 06.12.2023 (обновлено: 19:49 06.12.2023)
В эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем
"Приветствуем всех украинцев и всех добрых людей во всём свободном мире с днём Вооруженных сил Украины. Могу подтвердить, что Кива – всё. Такая судьба ждет всех предателей Украины, а также приспешников путинского режима", – заявил Юсов.
С улыбкой ведущая сообщила, что "награда нашла своего героя", а вся редакция рада тому, что в ГУР подтвердили информацию. В заключении она объявила, что надеется, что такая судьба настигнет всех "предателей Украины", потому что большего они не достойны.
Ранее сообщалось
, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.