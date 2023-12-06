https://ukraina.ru/20231206/1051802426.html

"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы

"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру

"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы

В эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем

2023-12-06T19:11

2023-12-06T19:11

2023-12-06T19:49

новости

украина

кива

убийство

сбу

главное управление разведки украины (гур)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102643/42/1026434245_0:125:762:554_1920x0_80_0_0_fc8a1d2db6ebdc3790e7df8300c725cb.jpg

С улыбкой ведущая сообщила, что "награда нашла своего героя", а вся редакция рада тому, что в ГУР подтвердили информацию. В заключении она объявила, что надеется, что такая судьба настигнет всех "предателей Украины", потому что большего они не достойны. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кива, убийство, сбу, главное управление разведки украины (гур)