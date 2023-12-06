"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру
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"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы
"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру
"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы
В эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем
2023-12-06T19:11
2023-12-06T19:49
новости
украина
кива
убийство
сбу
главное управление разведки украины (гур)
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С улыбкой ведущая сообщила, что "награда нашла своего героя", а вся редакция рада тому, что в ГУР подтвердили информацию. В заключении она объявила, что надеется, что такая судьба настигнет всех "предателей Украины", потому что большего они не достойны. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, украина, кива, убийство, сбу, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Кива, убийство, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)

"Награда нашла своего героя": на Украине высмеяли гибель Ильи Кивы

19:11 06.12.2023 (обновлено: 19:49 06.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кивакива
кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива
Читать в
В эфире украинского телеканала "ICTV" спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы словами "Кива – всё". В привычной манере, в стране высмеяли гибель человека, которого на Украине считают предателем

"Приветствуем всех украинцев и всех добрых людей во всём свободном мире с днём Вооруженных сил Украины. Могу подтвердить, что Кива – всё. Такая судьба ждет всех предателей Украины, а также приспешников путинского режима", – заявил Юсов.

С улыбкой ведущая сообщила, что "награда нашла своего героя", а вся редакция рада тому, что в ГУР подтвердили информацию. В заключении она объявила, что надеется, что такая судьба настигнет всех "предателей Украины", потому что большего они не достойны.
Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.
 
НовостиУкраинаКиваубийствоСБУГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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