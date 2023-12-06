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СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы

По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ Следкома России по Московской области

2023-12-06T19:40

2023-12-06T19:40

2023-12-06T19:54

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По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого – это экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов

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новости, кива, убийство, сбу, ск рф