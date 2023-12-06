СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы - 06.12.2023 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы
По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ Следкома России по Московской области
2023-12-06T19:40
2023-12-06T19:54
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По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого – это экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов
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Новости, Кива, убийство, СБУ, СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Ильи Кивы

19:40 06.12.2023 (обновлено: 19:54 06.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кивакива
кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива
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По факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ Следкома России по Московской области
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст.105 УК РФ)", – сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого – это экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
"К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – добавили в СК.
Ранее сообщалось, что окровавленное тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Его застрелили в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Позже в эфире украинского телеканала информацию подтвердил спикер Главного управления разведки Вооружённых сил Украины Андрей Юсов
 
НовостиКиваубийствоСБУСК РФ
 
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