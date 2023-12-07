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Законопроект о помощи Украине не прошёл процедурное голосование в сенате США

Законопроект о помощи Украине не прошёл процедурное голосование в сенате США - 07.12.2023 Украина.ру

Законопроект о помощи Украине не прошёл процедурное голосование в сенате США

Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Об этом 7 декабря сообщило РИА Новости

2023-12-07T01:09

2023-12-07T01:09

2023-12-07T01:16

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Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. Напомним, инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.Ранее 5 декабря депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники заявляла, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю. Позже лидер партийного меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о выделении помощи Киеву без решения внутренней проблемы страны – охраны границ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, президент сша, конгресс сша, военная помощь, сво