Законопроект о помощи Украине не прошёл процедурное голосование в сенате США
01:09 07.12.2023 (обновлено: 01:16 07.12.2023)
Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Об этом 7 декабря сообщило РИА Новости
Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
Напомним, инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине.
Ранее 5 декабря депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники заявляла, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю.
Позже лидер партийного меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о выделении помощи Киеву без решения внутренней проблемы страны – охраны границ.