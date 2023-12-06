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Республиканцы не поддержат Украину, если в США не усилят контроль за границей
Республиканцы не поддержат Украину, если в США не усилят контроль за границей - 06.12.2023 Украина.ру
Республиканцы не поддержат Украину, если в США не усилят контроль за границей
Лидер партийного меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о выделении помощи Киеву без решения внутренней проблемы страны – охраны границ. Об этом пишет РИА Новости
2023-12-06T20:16
2023-12-06T20:16
2023-12-06T20:16
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По его словам, "ситуация на южной границе при президенте Джо Байдене – это кризис исторического масштаба". Представители Демократической партии, по мнению Макконнелла, "готовы рисковать любыми приоритетами нацбезопасности, чтобы избежать решения проблем нашей границы". Макконнелл подчеркнул, что республиканцы выступают против самой постановки проекта на голосование в нынешнем виде, а потому они отвергнут прекращение прений по законопроекту, который не отвечает на главные приоритеты США в сфере нацбезопасности. Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники заявила, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, конгресс сша, военная помощь, сво
Новости, Украина, США, Конгресс США, военная помощь, СВО
Республиканцы не поддержат Украину, если в США не усилят контроль за границей
Лидер партийного меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл сообщил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о выделении помощи Киеву без решения внутренней проблемы страны – охраны границ. Об этом пишет РИА Новости
По его словам, "ситуация на южной границе при президенте Джо Байдене – это кризис исторического масштаба". Представители Демократической партии, по мнению Макконнелла, "готовы рисковать любыми приоритетами нацбезопасности, чтобы избежать решения проблем нашей границы".
"Если сегодняшнее голосование нужно демократам, чтобы понять, что мы подразумеваем то, что говорим, давайте голосовать", - заявил он на заседании сената.
Макконнелл подчеркнул, что республиканцы выступают против самой постановки проекта на голосование в нынешнем виде, а потому они отвергнут прекращение прений по законопроекту, который не отвечает на главные приоритеты США в сфере нацбезопасности.
Ранее депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники заявила
, что с учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю.