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Инсайд: Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю
Инсайд: Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю - 06.12.2023 Украина.ру
Инсайд: Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю
С учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю. Об этом вечером, 5 декабря, сообщила депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники
2023-12-06T00:41
2023-12-06T00:41
2023-12-06T00:48
новости
украина
сенат
сша
израиль
военная помощь
палестино-израильский конфликт
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В качестве аргумента к такому выводу, она привела приоритеты представителей Республиканской и Демократической партий. Для первой – принципиально важно выделение средства для Израиля, строительство стены на границе с Мексикой. Вторая ходатайствует за финансирование Украины и Тайваня. По её словам все сенаторы республиканцы, даже те, что "неимоверно поддерживают Украину", будут голосовать против пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров. Кроме того, источник заявила, что отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на закрытом брифинге с законодателями произошло не из-за открывшихся обстоятельств, а по другой причине. Ранее сообщалось, что Зеленский "в последний момент" отменил выступление перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сенат, сша, израиль, военная помощь, палестино-израильский конфликт
Новости, Украина, сенат, США, Израиль, военная помощь, Палестино-израильский конфликт
Инсайд: Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю
00:41 06.12.2023 (обновлено: 00:48 06.12.2023)
С учётом нерешённых разногласий среди республиканцев и демократов, Сенат США провалит голосование по пакету помощи Украине и Израилю. Об этом вечером, 5 декабря, сообщила депутат Верховной Рады Александра Устинова, ссылаясь на свои источники
В качестве аргумента к такому выводу, она привела приоритеты представителей Республиканской и Демократической партий. Для первой – принципиально важно выделение средства для Израиля, строительство стены на границе с Мексикой. Вторая ходатайствует за финансирование Украины и Тайваня.
"Демократы решили выбросить из пакета границу (прим. ред. – с Мексикой), потому что они категорически против. Теперь республиканцы в отместку завалят голосование по всему пакету", – написала украинский нардеп в сети.
По её словам все сенаторы республиканцы, даже те, что "неимоверно поддерживают Украину", будут голосовать против пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров.
"Очень хочу верить, что на следующей неделе пакет со всеми четырьмя составляющими будет одобрен Сенатом и что его "до праздников" успеет проголосовать нижняя палата Конгресса", – отмечает Устинова.
Кроме того, источник заявила, что отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на закрытом брифинге с законодателями произошло не из-за открывшихся обстоятельств, а по другой причине.
Ранее сообщалось, что Зеленский "в последний момент" отменил
выступление перед законодателями. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли в США выделить новые средства на нужды киевского режима.