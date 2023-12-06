В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ - 07.12.2023 Украина.ру
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В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ - 07.12.2023 Украина.ру
В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. Об этом пишет РИА Новости
2023-12-06T23:48
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Этому предшествовало заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия атакует страны НАТО после победы в Спецоперации. По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.
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новости, украина, сша, россия, война, вс рф, всу, сво
Новости, Украина, США, Россия, война, ВС РФ, ВСУ, СВО

В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ

23:48 06.12.2023 (обновлено: 00:32 07.12.2023)
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. Об этом пишет РИА Новости

"Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если (прим. ред. - президент РФ Владимир) Путин одержит стратегическую победу на Украине", - сообщил он журналистам на брифинге.

Этому предшествовало заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия атакует страны НАТО после победы в Спецоперации. По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.
 
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