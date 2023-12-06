https://ukraina.ru/20231206/1051807745.html

В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ

В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ - 07.12.2023 Украина.ру

В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. Об этом пишет РИА Новости

2023-12-06T23:48

2023-12-06T23:48

2023-12-07T00:32

новости

украина

сша

россия

война

вс рф

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101813/20/1018132036_0:0:4362:2455_1920x0_80_0_0_673ae82270e3088353033329d8a6714d.jpg.webp

Этому предшествовало заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия атакует страны НАТО после победы в Спецоперации. По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, война, вс рф, всу, сво