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В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ - 07.12.2023 Украина.ру
В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. Об этом пишет РИА Новости
2023-12-06T23:48
2023-12-06T23:48
2023-12-07T00:32
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Этому предшествовало заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия атакует страны НАТО после победы в Спецоперации. По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, сша, россия, война, вс рф, всу, сво
Новости, Украина, США, Россия, война, ВС РФ, ВСУ, СВО
В Белом доме оценили риск противостояния ВС США с ВС РФ
23:48 06.12.2023 (обновлено: 00:32 07.12.2023)
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что после победы России в украинском конфликте, риск противостояния Вооружённых сил США с военными РФ увеличивается. Об этом пишет РИА Новости
"Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если (прим. ред. - президент РФ Владимир) Путин одержит стратегическую победу на Украине", - сообщил он журналистам на брифинге.
Этому предшествовало заявление
президента США Джо Байдена о том, что Россия атакует страны НАТО после победы в Спецоперации. По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.