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Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки

Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки - 06.12.2023 Украина.ру

Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки

В результате очередного обстрела украинской армии центрально-городского района Горловки ранения получили шесть мирных жителей. Об этом ночью, 6 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько

2023-12-06T23:13

2023-12-06T23:13

2023-12-06T23:13

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По его данным, боевики киевского режима обстреливают посёлок шахты "Кочегарка", где уже повреждены ряд жилых домов. Ранее сообщалось, что в результате повторного обстрела ВСУ, при ликвидации последствий предыдущей атаки, в Донецке погибли двое спасателей МЧС ДНР, ещё 13-ть – получили ранения. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что за сутки ранения в Республике получили 15 человек, в том числе двухлетний ребёнок и 81-летняя пенсионерка.

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2023

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новости, горловка, днр, обстрелы, сво, всу, жертвы