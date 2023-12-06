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Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки
Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки - 06.12.2023 Украина.ру
Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки
В результате очередного обстрела украинской армии центрально-городского района Горловки ранения получили шесть мирных жителей. Об этом ночью, 6 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько
2023-12-06T23:13
2023-12-06T23:13
2023-12-06T23:13
новости
горловка
днр
обстрелы
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всу
жертвы
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По его данным, боевики киевского режима обстреливают посёлок шахты "Кочегарка", где уже повреждены ряд жилых домов. Ранее сообщалось, что в результате повторного обстрела ВСУ, при ликвидации последствий предыдущей атаки, в Донецке погибли двое спасателей МЧС ДНР, ещё 13-ть – получили ранения. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что за сутки ранения в Республике получили 15 человек, в том числе двухлетний ребёнок и 81-летняя пенсионерка.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, днр, обстрелы, сво, всу, жертвы
Новости, Горловка, ДНР, обстрелы, СВО, ВСУ, жертвы
Жертвами обстрела ВСУ стали 6 мирных жителей Горловки
В результате очередного обстрела украинской армии центрально-городского района Горловки ранения получили шесть мирных жителей. Об этом ночью, 6 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько
По его данным, боевики киевского режима обстреливают посёлок шахты "Кочегарка", где уже повреждены ряд жилых домов.
"Вследствие прямого попадания снаряда ВФУ повреждена котельная № 28 (Центрально-Городской район Горловки). Без отопления осталось 5 многоквартирных жилых домов и автовокзал", – написал глава в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось,
что в результате повторного обстрела ВСУ, при ликвидации последствий предыдущей атаки, в Донецке погибли двое спасателей МЧС ДНР, ещё 13-ть – получили ранения.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял,
что за сутки ранения в Республике получили 15 человек, в том числе двухлетний ребёнок и 81-летняя пенсионерка.